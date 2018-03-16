Автономна сонячна електростанція для будинку

Часом, дивлячись на старі будинки мимоволі замислюєшся, скільки їм років? Дерев'яний дачний будинок, без відповідного догляду може почати розвалюватися вже через 10 років. Добротний дерев'яний сільський будинок може простояти набагато довше. У музеях дерев'яного зодчества можна зустріти вдома віком 400 і більше років.

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Сонячна електростанція там де ніколи не було мережі!

У відокремленому та мальовничому місці, на березі затоки річки Вуокси стоїть невеликий будинок. Тепер дача, але коли - то це був фінський хутір. Реальний вік будинку невідомий, однак, переживши, як мінімум, дві війни, зараз він цілком придатний для проживання. Звичайно, господарями проводився необхідний ремонт. Замість оригінальної фінської дранки на даху вже, оригінальний, фінський, ондулін. Проте, фундамент будинку, стіни і перекриття змін не зазнали.

Достовірно невідомо, чи було на хуторі електрику, чи був прокладений від Ряйсяля через ліс кабель. Можливо, фінські селяни використовували бензиновий генератор. Відомо лише, що в Радянські часи мережевого електрики в будинку не було, і ось, через 80 років, з'явився сучасний, екологічний джерело енергії - сонячна електростанція.

Сонячні батареї загальною потужністю майже 2кВт здатні забезпечити всі побутові потреби проживають на протязі всього дачного сезону. Система може експлуатуватись і взимку. Звичайно, енергії буде не так багато, як влітку, але з періодичної підтримкою генератора, всім споживачам вистачить.

Сонячна електростанція - мало не єдине правильне рішення для автономної дачі. Вітрогенератор в даній системі був би вкрай дорогим і невиправданим рішенням. Розташований поруч ліс повністю виключає можливість ефективної експлуатації вітрогенератора. Період максимальної сонячної активності цілком відповідає періоду експлуатації дачі, середній виробіток енергії влітку, за оцінками фахівців, становитиме 7,5 - 8,5квт * год на добу, навесні і восени від 3,0 до 6,0 кВт * год на добу.