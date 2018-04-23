Бездротове освітлення в квартирі - новітні технології в вашому домі

Дизайнери інтер'єрів в усі часи прагнули надати приміщенню, в якому живе людина, як можна більше затишку. Розвиток науки і техніки дозволило зробити наші будинки не тільки красивими і затишними, але ще зручними, комфортними і безпечними. Вже давно залишилися в минулому громіздкі побутові прилади , що псують своїм зовнішнім виглядом все оформлення квартири. Всі сучасні технічні помічники людини органічно вписуються в загальний інтер'єр будинку - вони непомітно «ховаються» дизайнерами в ніші, подіуми, маскуються під меблі і т.д. Крім цього, новітні технології відкривають перед дизайнерами двері для масштабних експериментів з оформленням приміщень. Про один з таких досягнень технічної думки -про бездротовому освітленні в квартирі - ми і поговоримо сьогодні.

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Роблячи масштабний ремонт у квартирі , багато найчастіше стикалися з проблемою незручне розташування проводки - або вона перебувала в невдалому місці, або, не знаючи її точного місця розташування, в ході ремонтних робіт дроти ушкоджувалися. Крім того, наявність класичної стаціонарної проводки в будинку, в багатьох випадках унеможливлює «пофантазувати» на тему висвітлення в приміщенні, чи значною мірою перешкоджає втілення в життя тих чи інших «освітлювальних» задумів. З появою такої технології, як бездротове освітлення, реалізовувати в життя багато дизайнерські ідеї, стало набагато простіше.

Що ж собою являє бездротове освітлення ? Це конструкція, що складається з двох шарів (що представляє собою єдину панель, з вмонтованими в неї лампочками), які проводять всередині себе струм. Завдяки «мобільності» панелей , їх можна встановлювати практично на будь-якій поверхні, в будь-якому місці квартири; крім того, вони дозволяють позбутися від зайвих проводів в приміщенні.

Ви хочете створити світиться візерунок на стелі? Його можна викласти з панелей з відповідним малюнком з лампочок - і ось над вашою головою вже розкинулося безкрає нічне небо або парять метелики. До слова сказати, малюнок з лампочок можна зробити і самостійно - для цього необхідно лише виконати отвори в потрібних місцях (по планованим лініях зображення), і вставити туди маленькі лампочки - вийде світиться орнамент. В принципі, точно так же монтуються і більші світильники, але з них, природно, малюнок не викладається - зате їх можна розташувати на панелі саме так, як потрібно вам.

За допомогою бездротових панелей можна змонтувати і освітлення на підлозі - в цьому випадку, ви досягнете ефекту ширяння меблів - він буде створюватися за рахунок підсвічування предметів обстановки знизу. Бездротове освітлення можна встановити і на стіну, створюючи світиться в темряві орнамент - це так само додасть особливу атмосферу кімнаті в нічний час доби.

Говорячи про дизайнерських плюсах бездротового освітлення не можна не згадати про те, що великою різноманітністю відрізняються як самі панелі (до речі, є можливість їх двостороннього використання, що дозволяє застосовувати панелі і в кімнатних перегородках), так і світильники, які монтуються в них - так що можна підібрати потрібний варіант для конкретного оформлення приміщення. Крім того, самі панелі не страшно піддавати будь-якого виду обробки - від обклеювання папером (шпалерами), до штукатурення. Так що, можливість «маскування» панелей так само дуже різноманітна.

Отже, бездротове освітлення відкриває масу можливостей для дизайнерів - всього лише за рахунок одного тільки освітлення, розташованого в потрібних місцях, можна до невпізнання перетворити приміщення . Крім цього, у бездротового освітлення є маса інших плюсів ; перерахуємо деякі з них:

-перш за все, це такі фізичні характеристики, як незначну вагу і товщина панелей, що дозволяють без шкоди площі приміщення застосовувати бездротове освітлення

-високий рівень звукоізоляції і міцності панелей

-можливість роботи під напругою 12 V, але сама панель не споживає електроенергію

-надійна електроізоляція і висока вологостійкість

При цьому, слід зробити застереження про те, що два останніх якості бездротового освітлення багато в чому залежать від правильності монтажу панелей, про яку ми поговоримо далі, паралельно вказуючи на деякі недоліки подібного виду освітлення. Вони - на жаль, є, і про них краще знати заздалегідь.

Отже, незважаючи на всі плюси бездротового освітлення, все ж воно відноситься фахівцями до категорії другорядного джерела світла і вимагає, як правило, наявності основного освітлення в кімнаті. Втім, бездротове освітлення може бути єдиним, наприклад, в спальні , де не потрібно яскраве світло - одним словом, можливість застосування тільки бездротових панелей в кімнатах, диктується ще й призначенням приміщення.

Самі панелі створюються з поліуретану, який є штучним матеріалом, і, отже, таке освітлення не підходить, наприклад, для екодома . Крім того, незважаючи на різноманітність панелей, все ж існує обмеження на їх застосування - так, допускається використання панелей не менше 10 см шириною.

Будь-яке висвітлення, навіть бездротове обов'язково повинно монтуватися з дотриманням правил безпеки експлуатації електричного обладнання. Відносно бездротового освітлення важливо дотримуватися наступних положень :

-якщо установка бездротових панелей здійснюється за допомогою металевих кріпильних конструкцій, то потрібна додаткова ізоляція металевих деталей, з метою недопущення короткого замикання. Саме тому, такі панелі рекомендують кріпити на рідкі цвяхи

-для роботи бездротових панелей потрібна обов'язкова установка додаткового обладнання - понижувального трансформатора і коннектора, який може кріпитися на саму панель в місці виведення живильних проводів. На один коннектор можна під'єднати п'ять панелей.

Незважаючи на те, що монтаж бездротових панелей вважається досить легким, якщо у вас немає досвіду роботи з електричним обладнанням, все ж варто звернутися за допомогою до фахівців.

Створення інтер'єру квартири - складна робота. Але останнім часом на допомогу дизайнерам приходять новітні технології, що дозволяють експериментувати з простором приміщення, змінюючи його на власний смак. Бездротове освітлення в квартирі - це прекрасна можливість і привнести в свій будинок останні досягнення технічної думки, і красиво оформити навколишній простір будинку.