Бистровозводімий каркасний будинок під ключ

З європейських країн до нас прийшов будівництво будівель за каркасною технологією. У північній Європі в будинках, побудованих за цією технологією, проживають близько 70% сімей. Тепер і в нашій країні популярний такий тип будівництва. Пов'язано це з тим, що швидкобудуюємі споруди нічим не поступаються цегляним або дерев'яним будівлям традиційної побудови. При цьому ціна каркасного будинку значно нижче вартості будинків, зведених за будь-яким іншим технологіям.

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Технологія будівництва стін

Як неважко здогадатися, основою будівлі при такому будівництві виступає каркас. Він являє собою вертикально розташовану стійку з дерева. Як правило, для його виготовлення використовують хвойні породи. Для того, щоб стійка була міцно закріплена використовують горизонтальні обв'язки. Завдяки чому споруда виходить дуже міцним і стійким.



Далі відбуваються процеси обшивки каркаса і його утеплення. Замовник може вибрати будь-який матеріал для утеплення. Тому і ціна каркасного готового будинку буде залежати від використовуваного утеплювача. Найчастіше для утеплення використовують ековату, скловату або пінополістирол.



На наступному етапі виготовлення на орієнтовано-стружкових плит, який обшитий каркас, накладають вітрозахисну мембрану. Вона буде перешкоджати попаданню потоків повітря в приміщення.



На заключному етапі відбувається фінальна обробка стіни. І тут замовник також абсолютно вільний у виборі матеріалів. Індивідуальність є одним з переваг каркасних будинків під ключ.



За таким принципом відбувається виготовлення швидкомонтованих стін. Найчастіше до вже перерахованих верствам додають пароізоляційні плівки, яка і виступає в ролі внутрішнього оздоблення.



Специфіка і переваги будівель

Швидкомонтовані будівлі збирають на вже готовому фундаменті по досить простим технологіям. Тому процес проектування, виготовлення і зведення цих споруд займає всього кілька місяців. Каркасні будинки зводять як по вже готовим проектам, так і за індивідуальними кресленнями замовника. Терміни виготовлення і зведення котеджу в цьому випадку залежать від складності проекту. Варто відзначити також, що індивідуальний проект коштує дорожче. Однак за ці гроші Ви зможете вибрати найбільш оптимальну планування майбутнього житла.



Як вже говорилося вище, на весь процес виготовлення будівель такого типу піде всього кілька місяців. Що є незаперечною перевагою швидкомонтованих споруд. Вони будуються в кілька разів швидше будівель, стороящіхся за традиційною технологією. Всього за кілька тижнів або місяців Ви отримаєте новий каркасний будинок під ключ. Що означає повну готовність будівлі до заселення. У будинку буде як зовнішня, так і внутрішня обробка, всі вікна, двері та сходи.



Сучасна технологія зведення споруд на основі каркаса передбачає використання тільки якісних натуральних матеріалів. Тому всі каркасні будинки не тільки міцні і довговічні, але і екологічні. Каркаси виготовляють тільки з дерева, яке створює сприятливий мікроклімат в приміщеннях.



Всі будівлі, зведені на основі каркаса, безпечні. Швидкого спорудження придатні для експлуатації в зонах з підвищеною сейсмічною активністю. Крім цього всі ці будівлі пожежобезпечні.



Споруди на основі каркаса мають масу переваг. Купити каркасний будинок під ключ, значить отримати надійне довговічне житло за доступною ціною!