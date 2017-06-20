Будівництво будинку з бруса який буде надійним

Зведення дерев'яного будинку з бруса , як і будь-якого іншого, починається з проектування. Незважаючи на те, що в мережі є величезна кількість типові проектів будинків, такий варіант не всім підходить. А на етапі будівництва проектну документацію міняти буде пізно. Можна за основу взяти будь-який проект, допрацювавши його під свої потреби, або створити його з нуля, якщо у вас є мінімальні художні здібності. З таким ескізом можна звертатися до спеціалізованої фірми, або до архітектора для замовлення індивідуального проекту.

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Без спеціальних знань не варто самому намагатися створити проект дерев'яного будинку. Дерево поводиться в конструкції абсолютно по-іншому, на відміну від інших матеріалів, а, відповідно, і підхід до проектування і будівництва будинку з дерева повинен бути особливий.

етапи будівництва

фундамент

Перший етап - це будівництво фундаменту, який може бути різних видів: гвинтовий, фундамент, плитний, ростверкових або стрічковий. Треба враховувати, що дерев'яна малоповерхова конструкція важить відносно небагато, тому для неї не потрібно потужний і глибокий фундамент. Досить правильно змонтованого стрічкового або пальового фундаменту. При цьому плитний використовується тільки на вузьких грунтах, поблизу ґрунтових вод, глинистих землях і т.д.

Стіни і дах

Другим етапом після укладання і застигання фундаменту йдуть стіни. Фундамент гідроізолюють, потім на нього укладають «нульовий» ряд із соснових дощок. Деревина ретельно обробляють антисептичними розчинами. Цей ряд служить бар'єром для проникнення вологи і захищає перший вінець від цвілі і грибка. Нижній вінець разом з нульовим поруч прикріплюють по кутах будинку до основи за допомогою анкерів. Цю конструкцію необхідно встановити строго горизонтально і геометрично правильно і перевірити правильність за допомогою нівеліра або будівельного рівня. Перекіс на рівні першого вінця може привести до серйозних проблем в подальшому будівництві.

У випадку з брусом утеплення вінців не потрібно, так як брус укладається в пази, які не пропускають повітря і вологу. Дерев'яний зруб вимагає прокладки вінців утеплюють, наприклад джгутом.

Дерево - горючий і одночасно схильний до гниття і шкідників матеріал, тому несучі елементи конструкції обробляють антисептиками і вогнезахисними складами.

Після зведення зрубу будівництво припиняють на деякий час, у випадку з брусом це від одного до трьох місяців. Причому не можна встановлювати двері і вікна, а також забивати наглухо отвори або закривати їх плівкою. Конструкція повинна дати усадку, набрякнути, усохнути і прийняти свою остаточну форму. Після цього можна приступити до монтажу покрівлі, виготовлення карнизів, вікон, дверей і водостоку, покласти чорнову підлогу.

Оздоблення зовні

Дерев'яний зруб шліфують, грунтують і покривають антисептиком, в який можна додати колір. Особливо ретельно обробіть торці колод, так як вони найбільш схильні до гниття і тріщин.

Оздоблення зсередини

Усередині також варто обробити дерево антисептичними засобами. Роботи всередині будинку починають з настилу підлог. Укладений раніше чорнову підлогу прикріплюють до балок, зверху кладеться гідроізоляція і утеплювач. Гідроізоляція завжди повинна складати нижній шар, вона запобігає намокання утеплювача. Після цього, якщо немає необхідності в прокладанні будь-яких комунікацій, настилають чистову підлогу.

Електропроводка, труби опалення, вентиляції замикаються в котельні, де зазвичай встановлюється обладнання для підтримки функціонування всіх систем будинку.

Після цього монтується стеля і далі, за задумом господарів, обшиваються стіни, іншими словами починається процес дизайну інтер'єру.

Всі ці поради дають тільки поверхневе уявлення про будівництво брусового будинку. Займатися будівництвом повинні професіонали, які мають відповідні інструменти, обладнання та практичний досвід у зведенні дерев'яних будинків.