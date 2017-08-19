Будинки з натуральних матеріалів як ніколи користуються попитом

Деякі можуть сказати, що епоха будівництва дерев'яних будиночків в дні технічного прогресу - канула в лету. Однак якість завжди цінується.

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Мода на дерев'яні будиночки, чимало популярна в західних країнах, вже досягла і нашої країни. Відомий нашим далеким предкам спосіб зведення дерев'яних будинків знову стає популярним - але вже в більш сучасному вигляді. Тобто, хатинки замінили запозичені із Заходу котеджі.

Приватне будівництво котеджів з деревини вже давно користується популярністю у величезної кількості наших співвітчизників. Для цього є причина - є багато переваг цього матеріалу. Їх слід враховувати в першу чергу, так що тоді немає серйозного розчарування.

І справа, зрозуміло, не в тому, що вони женуться за модою. Навіть наші давні предки цінували всі експлуатаційні та технічні характеристики даного будматеріалу.

Крім того, в дерев'яних будівлях вологість в приміщенні прекрасно регулюється. Особливість деревини дає хорошу можливість поглинати надлишок вологи. Ця особливість дерева створює комфортні умови життя і приємний мікроклімат.

Природне регулювання вологості і повітряного обміну - може замінити дорогі кондиціонери - і тим самим, відмінно заощадити на електриці.

Деревина містить смолу, яка при розподілі забезпечує лікувальний ефект. Найбільш часто застосовують профільований або клеєний брус. Дерев'яні котеджі виглядають по-різному, до них можна віднести традиційну бревенчатую хату, або завдяки використанню інноваційних технологій, будинок може мати цілком презентабельний вигляд і комфортний, затишний інтер'єр.

Беручи до уваги всі переваги дерев'яних котеджів, народна любов до цього будівельного матеріалу стає зрозумілою. Вони, на відміну від цегельних або кам'яних володіють легким вагою. При побудові таких конструкцій немає особливої потреби в великому фундаменті, що істотно знижує навантаження на витрати при будівельних роботах.

Вкрай важливо вибирати тільки здоровий матеріал, від чого безпосередньо і залежить довговічність котеджу.