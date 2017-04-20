Будинок в стилі прованс

Піддавшись загальному будівельному ажіотажу, господарі, особливо не вибираючи, придбали ділянку в заміському селищі. Несподівано для них місце стало добрим: поруч ліс, Дніпро, недалеко Київське море, а сусіди - чудові люди, дружні і завжди готові допомогти порадою і справою.

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Господарі будинку, фахівці в області медицини, в будівництві були повними дилетантами. Лом вони хотіли побудувати швидко і з екологічних матеріалів. Спочатку планували зробити його з дерева. Але друзі порадили використовувати піноблоки і познайомили з бригадою, яка взяла на себе всі будівельні турботи. Господиня власноруч намалювала ескіз, за яким підрядники розробили проект. Складних вимог до дому не пред'являли - він вийшов прямокутний в плані, з простою двосхилим дахом. Основними особливостями інтер'єру стали вільний перший поверх, веранда, на яку можна вийти з вітальні, і піч - камін. На другому поверсі запроектували три кімнатки - для себе і дітей, які приїжджають з сім'ями.

Але ідею дерев'яного будинку не забули. Коли будинок побудували, утеплили і облицювали блок - хаусом (дерев'яною вагонкою з напівкруглим профілем, що імітує колоди), зовні він став не відрізняється від дерев'яного. Це враження підтримано в інтер'єрі. У великому залі - вітальні стоять товсті дубові стовпи, подпіраюшіе дерев'яні балкові стелі, встановлена масивна дерев'яна драбина і облаштована затишна дерев'яна тераса. Все зроблено просто, без будь - яких архітектурних надмірностей.

Привабливий вигляд садиби зумовили гармонійність пропорцій будинку і його розміру по відношенню до ділянки, лаконічність і функціональність деталей фасадів - традиційної для дерев'яних будинків кам'яного облицювання, огорожі тераси і оформлення вікон.

Гармонійний інтер'єр

Присутність дерева в інтер'єрі не випадково: господиня надихалася ідеями стилю прованс, французького кантрі. Але інтерпретований він вільно, з використанням українських мотивів і можливостей. При цьому збережено дух гармонійного життя на лоні природи, де все природно, без прагнення до презентабельності.

Будинок наповнений рукотворними і антикварними предметами, творами мистецтва, і у кожної веші своя історія. Наприклад, композиційний центр інтер'єру першого поверху, кахельну піч - камін, зробив на замовлення майстер з Косово, народний художник України. З ним господиня познайомилася на Андріївському узвозі в Києві. Кожна плитка в облицюванні каміна індивідуальна.

У будинку зібрано багато творів косовської кераміки, вона задає тон, але є вироби і з інших країн. Унікальний цегла, використаний для оформлення кухні, пристрої стільниці і столика: він виготовлений в 1845 році. Ця цегла вдалося врятувати від вивозу на звалище при розбиранні старовинного київського будинку - допомогли друзі, які знають інтерес господарів до старовини.

А ось кухня, гордість господині, яка справляє враження справжньої старовини, насправді зроблена на замовлення і спеціально состарена, аж до імітації дірочок від шашеля (старовинні меблі зазвичай буває пошкоджена цим жуком - точілиціком). Але ворота, фільонки дверей і деякі меблі - справжня старовина. Справжній антикваріат - піч - буржуйка, зроблена в 1820 році і до цих пір знаходиться в робочому стані. Її вдало придбали з нагоди. Буржуйку привели в порядок і, передбачивши для неї гідний антураж, «поселили» в спальні.

На другому поверсі будинку прованс набуває інший, більш витончений характер. Тут використані старі меблі, відреставрована і пофарбована в білий колір, і цілком сучасні світильники. У кімнатах темні підлоги, а стіни і стелі світлі (тільки в господарській спальні стіни темно - сині). В цілому кольору інтер'єрів вибрані не випадково: за задумом господині це кольори весняної та осінньої природи, яку видно за вікнами.