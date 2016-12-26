Будинок з деревини гармонія краси

У наш час спостерігається повернення людей до споконвічних традицій. І найяскравішим цьому підтвердженням слугують дерев'яні брусові споруди, які замінюють собою безликі купи бетону і цегли. Житлові дерев'яні будинки лазні альтанки і ігрові майданчики в староруської стилі стають нормою і вже не викликають початкового захоплення, а сприймаються, як щось належне.

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Заміський будинок апріорі повинна бути з деревини. Адже, якщо людина вибрала місцем проживання чистий простір, то і будинок його повинен бути з натуральних матеріалів. Таким шляхом налагоджується гармонія між природою і людиною, а також досягаються такі вічні цінності, як здоров'я, краса, довголіття і позитивне ставлення до життя. Тільки уявіть собі, як добре, встаючи вранці і лягаючи вечорами в своє ліжко, стосуватися чистого і свіжого дерева, бачити стіни, які прикрашені малюнком річних кілець, вдихати аромат смоли і деревини! Ці відчуття не купиш за гроші, це справжнє щастя, до якого потрібно йти, і дерев'яний будинок - лише частина цього шляху.



Житло, при будівництві якого використовується дерево, підносить своїм мешканцям масу подарунків. Це залізне здоров'я, якого не стосуються ні шкідливі речовини, ні летючі агресивні випаровування пластика і важких металів. Це прекрасне видовище всередині і зовні, яке можна побачити лише в віддалених селах. Це зручність життя в сучасному будинку, де є все, від декоративних елементів до складної побутової техніки і супутникового інтернету. А ще економія на опаленні, адже теплоізоляція стін з профільованого і клеєного бруса вище, ніж у каменю і цегли. А ще свій неповторний мікроклімат, який ідеально підходить людині і взагалі всього живого.



Дерев'яна лазня і альтанка з колод або брусів доповнюють цю ідилію. Гармонія двору, де все, з чим стикається людина, зроблено з безпечних матеріалів, продовжує життя на добрий десяток років. А настрій підвищується на всі сто відсотків!



Вибираючи для себе проект будинку з бруса серед сотні запропонованих підрядниками і розміщених в інтернеті, слід уважно ставитися до репутації будівельників, якості деревини, кваліфікації проектувальників. Тільки справжні професіонали зможуть втілити в життя всі достоїнства дерев'яного будинку. І тоді ця споруда буде дарувати радість постояльцям довгі роки, не вимагаючи заделок дірок і реставрації. Це буде справжній санаторій, де хвороби і погане настрою назавжди покидають людини, щоб не повернутися ніколи.