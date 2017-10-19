Будинок з газобетону розрахунок матеріалу

Як розрахувати кількість необхідного газобетону для будівництва будинку?

Газобетон вважається універсальним будівельним матеріалом, який користується великим попитом у індивідуальних забудовників. Справа в тому, що даний матеріал характеризується доступною вартістю, універсальний в застосуванні, відрізняється чудовими якостями. З нього монтуються несучі конструкції будівель, плити перекриттів.

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Перед закупівлею рекомендується здійснити правильний розрахунок його кількості, щоб запобігти зайві необгрунтовані витрати. Найкраще навчитися самостійно виробляти такі обчислення, враховуючи при цьому особливості всієї будови і його архітектурні тонкощі.

Будинок з газобетону, розрахунок матеріалу.

Що необхідно враховувати при розрахунку кількості газобетону, який знадобиться для будівництва житла? Якою формулою доцільніше скористатися? Нижче наведено принцип розрахунку матеріалу.

1. Житлова споруда складається з зовнішніх і внутрішніх стін. Необхідно підрахувати їх загальну протяжність в метрах, позначити вийшла цифру символом «L».

2. Далі визначити середнє значення висоти стін, для формули - «H».

3. Після цього, виміряти наявні дверні та віконні прорізи, підрахувати їх загальну площу, позначити як «S пр».

4. При створенні будинку з газобетонувикористовуються блоки, що відрізняються товщиною і розмірами. Щоб правильно вибрати будівельний матеріал для конкретного випадку, рекомендується скористатися послугами фахівця. Даний параметр для створюваної формули позначається «В».

Отже, як же обчислити необхідний обсяг матеріалу?

Формула: V = (L * H - S пр) * B

Важливо пам'ятати, що дана формула є приблизною, на її підставі можна зробити лише приблизні розрахунки. До отриманого результату зазвичай додається 5%, які йдуть на обрізку, бій, шлюб.

При розрахунку перекриттів використовується подібна формула, за основу беруться всі зазначені вище параметри за винятком отворів.

Якщо будівельний матеріал вже підібрано відповідно до кліматичними особливостями і технічними характеристиками, можна скористатися іншим варіантом підрахунку кількості блоків з газобетону. Насамперед вираховується загальна площа стін. Якщо внутрішні стани будуть вибудовуватися з відмінних за розмірами, їх не варто приймати до загального розрахунку. Виходить загальна площа конструкції, від неї потрібно відняти площу прорізів. Час, що залишився число показує кількість необхідних для будівництва блоків в метрах квадратних. Далі залишається вирахувати бічну поверхню блоків (загальну площу), розділити на отриману величину попередньо отриманий залишок. У підсумку виходить кількість блоків, необхідних для будівництва.