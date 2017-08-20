Декоративный кирпич для внутренней отделки

Чтобы получить уникальный интерьер, который еще будет практичным и эстетичным, здесь на помощь придут декоративный кирпич для внутренней отделки помещения. Так как декоративный кирпич имеет вес меньше чем обычный облицовочный кирпич, а благодаря его тонкости, вы сможете полностью облицевать всю комнату, не создавая нагрузки на фундамент и несущие стены помещения.

Прежде чем покупать отделочный материал, нужно рассмотреть его виды и какими преимуществами они обладают. Нужно уметь различать декоративный кирпич от такого отделочного материала как декоративный камень. Образец декоративного камня имеет отличия в форме, в размерах и в рельефной поверхности, то декоративный кирпич имеет форму прямоугольника с ровными краями, бывает вид, где углы имеют округленность.

Для того, чтобы визуально добавить вашему помещению привлекательности, многие производители предлагают своим клиентам для декоративной отделки кирпич, который искусственно состаренный. Чтобы получить привлекательный декоративный вид, можно смешать разные виды декоративного кирпича.

На данный момент самыми популярными являются два вида декоративного кирпича.

Клинкерный, основным его компонентом является глина. Он не из дешевой серии, такой вид декоративного кирпича, сложно изготовлять. Во время изготовления, его подвергают обжигу, за счет этого, остановится очень прочным и плотным, цвет обожженного кирпича неоднородная, грани - гладкие. Клинкерный декоративный кирпич можно использовать для отделки внутри помещения и наружных работ.

Кирпич в основе которого гипс и цемент, является кирпичом ручной формовки, готовый раствор заливают в специальные формы, в них он формируется. После застывания смеси, она набирает прочность, кирпич достают из формы и досушивают его.

Рассмотри достоинства декоративного кирпича:

1. Долговечность. Такой отделочный материал может прослужит долгие годы и при этом сохраняет свои привлекательный внешний вид. Цвет декоративного кирпича не выгорает, имеет устойчивость к различным химическим веществам, и на него не влияют перепады температуры.

2. Устойчивость к механическим воздействиям. Декоративный кирпич часто используют для отделки прихожих и холлов.

3. Теплоизоляция. Дает возможность уменьшить потери тепла в комнате, благодаря чему, поддерживается сформированный микроклимат. А стены всегда будут оставаться на ощупь теплыми.

4. Не впитывает влагу. Благодаря этому, Вы можете мыть его водой и использовать химические средства средней агрессивности.

5. Звукоизоляция. Декоративный кирпич позволит уменьшить шум и в комнате будет тише.

6. Экологичность. Кирпич изготовляется из натуральных качественных компонентов и не будут выделяться различные вредные соединения.