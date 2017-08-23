Димотяги типу ДН

Димосос відцентровий одностороннього всмоктування застосовується для викачування димових газів з котельних агрегатів, обладнаних системами золоулавліванія, вони також можуть використовуватися для видалення газів з газомазутних котелень апаратів.

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Димотяги виготовляють в двох варіантах. Базове виконання - ДН з антіізносной захистом внутрішніх частин равликів і лопаток робочих коліс. А також ДН-ГМ, без антіізносной захисту для газомазутних котельних агрегатів.

Димотяги серії ДН і Д: ДН-6,3, ДН-8, ДН-9, ДН-10, ДН-11,2, ДН-12,5, ДН-13, ДН-15, ДН-17, ДН- 19, ДН-21, ДН-22, ДН-24, ДН-26; Д-3,5, Д-12, Д-13,5, Д-15,5, Д-18, Д-20.

Димотяги експлуатують в помірному кліматі, всередині приміщень (кліматичне виконання У, категорії розміщення 1, 2, 3, 4, ГОСТ 15150-69), а також на відкритому повітрі. Максимальна температура різних димових газів на вході в димосос, не повинна преревищувати 200 С. Температура в равликів не повинна бути нижче -30 С.

Робоче колесо, равлик, вхідний патрубок, направляючий апарат, ходова частина, рама ходової частини складають основні вузли димососів.

Димотяги типу ДН, в однакових умовах експлуатації служать в два рази довше, в порівнянні з типом Д.

Відмінною особливістю димососів типів ДН-6,3, ДН-8, ДН-9, ДН-10, ДН-11,2, ДН 13, і Д-3,5, є те, що вони виготовлені без спеціальної ходової частини. Посадка робочого колеса виробляється відразу на вал електродвигуна. У цієї групи димососів робоче колесо оснащене спеціальної маточиною для захисту підшипників ротора електродвигуна від перегріву.

Оптимальна температура роботи димососів спостерігається при температурі до + 40 С.

Внутрішня поверхня димососів захищена броньованими листами, а для створення необхідної жорсткості стінки равлики мають ребра. Ребра равлики, що заважають установці, підрізають, а для виїмки ротора на равликів передбачений знімний сектор. Осьовим напрямних апаратом вибирається режим роботи. Потужність на валу, повний тиск, і ККД димососів визначаються на певних режимах роботи за допомогою різних аеродинамічних характеристик.