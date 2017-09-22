Дизайн кухні в будинку з бруса

Сьогодні дерев'яні будинки зустрінеш нечасто. Вони володіють абсолютно особливою атмосферою, відмінну від жител, виконаних з інших матеріалів. Саме тому при оформленні інтер'єру кухні в такому будинку, дуже важливо не зруйнувати присутню енергетику. У той же час сучасні господині хочуть, щоб їх кухня володіла всією функціональністю, властивою сучасному будинку. Тому дизайн кухні в дерев'яному будинку - дуже відповідальне і цікаве справу.

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Матеріал і його особливості

Будинок, побудований з дерева, має низку конструктивних особливостей, які необхідно враховувати при плануванні його інтер'єру.

Дерев'яні стіни рухливі. Будинок осідає під власною вагою. Тому починати займатися дизайном кухні в дерев'яному будинку краще тільки через кілька років після його споруди.

Колір стін. Найчастіше для будівництва будинків використовують сосну. Її стіни, спершу кольору світлого дерева, з часом все більше темніють. Тому, якщо ви віддаєте перевагу світлі інтер'єри, подбайте про наявність світлих елементів в дизайні.

Дерево - дуже пористий матеріал і через це вбирає з'являються запахи і вологу. Щоб уникнути цього, необхідно використовувати різні лаки і просочення.

Особливості планування інтер'єру

Сучасні дерев'яні будинки зазвичай будуються зі зрубу або бруса. Це вплине на підхід до планування дизайну.

У зрубі сучасні фасади будуть виглядати дещо чужеродно. Тому рекомендується віддати перевагу таким стилям дизайну, як кантрі, прованс або російський сільський стиль, приклади яких можна підглянути на фото в інтернеті.

У будинку з бруса стіни мають рівні грані, завдяки чому в інтер'єрі кухні з'явиться більше варіантів. Тут можна дозволити собі використовувати пластикові поверхні, особливо якщо вміло поєднувати їх з елементами з натурального дерева. У такому будинку легше працювати з кольором, так як брус можна фарбувати практично в будь-які кольори.

Інтер'єр кухні

Плануючи інтер'єр кухні, потрібно враховувати такий важливий параметр, як її розмір.

Велика кухня

Найчастіше в сучасних дерев'яних будинках кухні виділяється значна частина простору. Найчастіше в таких випадках використовується стиль кантрі. Існує кілька різновидів цього стилю.

Англійська кантрі

Класичний вибір, який відмінно підійде для великого простору. Англійська кантрі, як правило, має на увазі спокійні і насичені кольори, наявність на стелі балок, добротні меблі.

Скандинавський кантрі

Скандинавський кантрі припускає використання мінімуму кольорів (білий, сірий, зелений, блакитний), переважно натуральних матеріалів (каменю, кераміки), текстиль представлений льоном і шерстю. Відмінною рисою є встановлений вогнище. Щоб підкреслити стиль, також по периметру розвішують пучки сухої трави, а також цибулю і часник у вигляді гірлянд. Фото показують приклади такого стилю.

Прованс

Різновидом кантрі вважається стиль прованс (французький кантрі). Він частіше використовується в брусовому будинку. Цей стиль, навпаки, характеризується витонченими лініями, легкістю і легкістю в меблів і текстилі, пастельними фарбами. Стіни оббиваються вагонкою або фарбуються в м'які, неяскраві кольори. На стелі залишаються балки. Часто використовуються дрібні квіткові візерунки. На фото можна побачити приклади оформлення кухні в цьому стилі.

Маленька кухня

У разі оформлення невеликої кухні, звичайно, вибір можливих засобів дещо обмежений. Якщо є можливість об'єднати її з вітальні, то це значно полегшить завдання.

Проте і маленьку кухню можна обставити зі смаком. В такому випадку бажано уникати застосування темних і насичених кольорів. Їх використання рекомендується тільки у вигляді акцентів. Завдяки світлим відтінкам буде створюватися відчуття простору. Дерево краще залишити в якості фрагментів. Також візуально збільшити простір допоможуть вставки зі скла або дзеркала.