Економне дачне житло - садовий будиночок

Основна проблема, що постає перед будь-яким новим власником заміської ділянки, це вирішення питання про будівництво постійного або хоча б тимчасового житлового будинку.

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Він теоретично повинен відповідати як мінімум двом умовам:

бути не тільки придатним, але і досить комфортабельним для відносного тривалого часу, тобто мати елементарні санітарні зручності, можливість приготування гарячої їжі та підключення до централізованої електромережі;

розташовувати приміщенням для зберігання дорогого садового обладнання, інвентарю, саджанців, розсади і багатьох інших предметів, абсолютно непотрібних в міських квартирах, але необхідних для дачі.

Споруда подібного типу досить часто зводиться як капітальна і не передбачає майбутнього знесення в силу як не дуже великої площі ділянки, так і функціональної достатності будови. При цьому для власника, зводить подібна будова, основними критеріями такого рішення є мінімальна площа будинку при максимально можливої ефективності її використання та оптимальне зменшення фінансових витрат.

Іншими словами, одноповерховий сучасний садовий будиночок корисною площею в 15 кв. м може виявитися цілком прийнятним для сезонного проживання і сезонного же зберігання робочих інструментів. Вартість споруди тут помітно знижується за умови власноручного зведення будівлі.

ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА

ПОПЕРЕДНІЙ ЕТАП.

Сюди входить визначення місця розташування будови і характеристик грунту, складання схеми-креслення будинку і прив'язка плану до місцевості з ретельної звіркою суворої горизонталі і кутів периметра. Позначають межі будови дошки або шнури, з'єднувальні кутові кілки, встановлюються з урахуванням товщини майбутніх стін.

УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТУ.

Оскільки будова невелика і вага його незначний, фундамент може встановлюватися будь-, проте найкращим вважається стовпчастий, як найбільш стійкий і міцний - він дає мінімальну усадку будівлі, а «освоювати» будиночок можна відразу після його зведення.

Послідовність пристрою фундаменту:

видалення верхнього грунтового шару з майданчика будинку і засипка її піском на висоту від 20 см;

викопування шурфів під опори глибиною приблизно в півтора і відстанню між ними в два м;

установка в шахти гідроізоляційного матеріалу (руберойду, наприклад) і манжет;

заливка їх цементно-піщаним розчином;

БУДІВНИЦТВО КАРКАСА.

Воно полягає у виконанні гідроізоляційного захисту майданчика та встановлення по її периметру нижніх брусів і лаг, потім вертикальних опор і горизонтальних зв'язок між ними. Всі дерев'яні елементи будови повинні призначатися саме для житлового будівництва, тобто бути належним чином просушеними і просоченими спеціальними антисептичними і протипожежними складами.

Настил чорнової підлоги і зовнішня обшивка каркаса брусом або плитами (фанерними, деревно-стружкових або іншими).

Кріплення крокв з кутом коника в 50 про , покрівлі (зазвичай використовується оцинковане залізо, але в принципі, матеріал може бути будь-яким) і стельового перекриття на половину площі будівлі. Для спрощення монтажу по центру будинку ставлять тимчасові вертикальні стійки.

Утеплення і гідроізоляція будівлі здійснюється в залежності від погодних умов місцевості і фінансових можливостей власника, однак є обов'язковою для підлоги і даху.

Для лицьової зовнішньої і внутрішньої обробки стін непоганим варіантом є вагонна обшивка (дерев'яна або ПВХ), для підлоги - лінолеум.

ПРИНЦИПИ ВНУТРІШНЬОГО ОБЛАШТУВАННЯ

Провідним початком тут є максимальне використання наявного простору, що передбачає застосування розкладних конструкцій, скажімо, стола, в робочому стані достатнього для сімейного обіду; крісла, в розібраному вигляді стає спальним місцем. Для зберігання білизни і одягу до стін приміщення кріпляться вішалки і полиці.

Стаціонарні внутрішні перегородки в будинку не встановлюються, а при необхідності тимчасового відокремлення санітарних ділянок можна використовувати пересувні ширми або фіранки.

Туалет, душ і кухня в такому будиночку дуже малі, тому й гранично функціональні. Найбільшу територію займає кухня, в якій повинна знаходитися невелика варильна плита, міні-холодильник, водопровідна раковина і настінні полки для посуду і продуктів. Що ж стосується туалету та душу, то тут також використовуються мобільні складні пристрої, однак та частина приміщення, в якій вони розміщуються, повинна мати посилену захисну гідроізоляцію.

Ми вже наголошували, що стельове перекриття ставиться тільки на половині будови, а вийшло додатковий вільний простір (своєрідний міні-горище) використовується для складування речей, продуктів або інвентарю або як спальне місце. Для підйому на цю територію можна використовувати, знову ж таки, доладні сходи.

На закінчення варто зауважити, що описані вище будиночки в різних варіантах внутрішнього облаштування сьогодні можна придбати і в готовому вигляді.