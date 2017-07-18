Елеватор є найбільш досконалим типом зерносховища

Злакові культури широко використовують у народному господарстві країни для виробництва основних продуктів харчування - борошна, макаронних і круп'яних виробів, а також для кормових і технічних цілей.

Заказать строительство зерновых элеваторов Вы можете на сайте gcs.com.ua компании ЗКС, а так же купить все необходимое оборудование.

Основними хлібними культурами є пшениця і жито . З пшениці, проса , рису , кукурудзи , ячменю, вівса виробляють крупи різного асортименту. Для виробництва круп використовують також гречку , горох .

ЗЕРНОВІ ЕЛЕВАТОРИ

Елеватор є найбільш досконалим типом зерносховища. Це велике інженерна споруда, що має компактно розташовані великі ємності, обесппечівающее комплексну механізацію виробничих процесів, велику продуктивність праці і автоматизоване управління всіма процесами. Зберігання в елеваторах створює всі умови для повного збереження і поліпшення якості зерна.

До переваг елеваторів (у порівнянні зі складами) можна віднести повну механізацію операцій з зерном, меншу трудомісткість робіт по забезпеченню повного збереження зерна (очищення та сушіння), простоту роботи з шкідниками (гризунами), значно Краще використання будівельного обсягу, менші втрати зерна, кращу ізоляцію зерна від зовнішнього середовища, меншу площу ділянки забудови. Крім того, треба врахувати, що термін служби елеваторів значно більше, ніж складів, а витрати на їх експлуатацію менше.

Елеватор як споруда складається з робочої вежі 5 , силосного корпусу 1 , зерносушильного від-ділення 21 , прийомних 19 і відпускних 22 пристроїв.

Робоча вежа. є спорудою, з яким пов'язані всі операції, що проводяться в елеваторі з зерном. У ній розміщуються норії 6 , ваги 9 , сепаратори 13 і трієри 14 для очищення зерна, розподільні труби 10 , оперативні бункера 15 , приводні або натяжні станції підсилосних 17 і надсилосних 3 транспортерів, аспирационное обладнання, розподільна підстанція, пульт управління. Розміщення цього обладнання в значній мірі визначає технологічну схему всього елеватора.

Силосний корпус призначений для зберігання зерна в силосах і повинен забезпечити кількісне і якісне зберігання його.

Приймальні та відпускні пристрої елеватора призначені для зовнішніх операцій (прийом прибув зерна і відпустку його споживачам) і пов'язані з автомобільним, залізничним і водним транспортом. У елеваторів, що виконують функції виробничих, є пристрої для відпустки зерна на підприємство.

Зерносушарне відділення є важливою складовою частиною кожного елеватора. Розташовуються зерносушарки в робочій вежі елеватора або в окремому прибудованому до нього приміщенні.

Для зберігання, обробки і відпустки відходів, одержуваних при очищенні зерна, в окремому приміщенні створюють спеціальний цех відходів.

Силосний корпус елеватора складається з трьох основних частин: власне силосів для зберігання зерна, надсилосного галереї з транспортерами для завантаження силосів і підсилосного галереї з транспортерами для розвантаження силосів. Розрізняються корпусу по матеріалу споруди, методом зведення, формою, розмірами і взаиморасположению (сітці) силосів.

Сучасні елеватори будують із залізобетону в монолітному виконанні або зі збірних залізобетонних конструкцій. Монолітні силоси виконують в ковзної опалубки. Стіни таких силосів будують товщиною не менше 15 см; Форма силосів кругла, діаметром 3, 4, 6, 7 і 8 м.

Збірні конструкції силосних корпусів мають ряд переваг перед монолітними: зниження витрат цементу і арматурної сталі, зменшення трудомісткості будівельних робіт, можливість виготовлення конструкцій та збирання їх протягом всього року.

Збірними елементами стін силосів можуть бути об'ємні блоки (коробчаті або круглі) і плоскі або криволінійні панелі. Збірка силосів з об'ємних елементів проста і зводиться до їх укладанні і з'єднанню болтами. Застосування плоских і криволінійних блоків передбачає укрупнення їх на будівельному майданчику в об'ємні блоки, з яких збирають силоси (квадратні з плоских елементів і круглі з криволінійних).

Корпуси квадратних силосів збирають з об'ємних елементів розміром 3,2X3,2 м і 3X3 м і з плоских, збираючи їх у блоки розміром 4X4 м.

Висоту залізобетонних силосів приймають в межах 25-30 м.