Фарборозпилювачі для водоемульсіонки

Вам подобається, коли стіни рівно пофарбовані матовими фарбами. Вони виглядають стильно і сучасно. Ви можете самі створити гарне рівномірне покриття за допомогою втиснути фарби і фарборозпилювача. Але для цього вам доведеться купити спеціальний краскопульт для втиснути фарби. Існує кілька різновидів розпилювачів, всі вони мають різні технічні характеристики.

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Види фарбопультів для водоемульсіонкі

Фарбування стін фарбопультом.Фарбопульти для втиснути фарби підрозділяються на три види:

Ручні. Зовні вони нагадують великий автомобільний насос з вудкою. Внизу фарбопульта знаходяться два клапана: для впуску фарби і випуску. В середньому їх продуктивність становить 200-225 м? / Год.

Електричні. Найбільшою популярністю користуються у недосвідчених будівельників. Вони схожі на шуруповерт, але на місці обертається головки знаходиться форсунка розпилювача. Дані вироби можуть працювати від акумулятора або підключатися до звичайної побутової мережі - 220 Вольт. Для їх експлуатації не треба купувати додаткове обладнання. Продуктивність - 240-250 м? / Год. До недоліків електричних агрегатів відноситься їх вага, деякі моделі важать 25 кг.

Пневматичні фарбопульти працюють за допомогою компресора, який подає стиснене повітря. Продуктивність професійного фарбопульта в середньому становить 400 м? / Год. Такі професійні станції мобільні, але все одно дуже важкі, поодинці їх використовувати дуже складно.

Пневматичні фарборозпилювачі підрозділяються також на три види:

LVLP - може працювати при невеликій кількості повітря і низькому тиску. Він має високий рівень швидкості і якості - на оброблювану поверхню розпорошується 90% фарби.

HVLP працюють при дуже низькому тиску, їх оцінки не вище однієї атмосфери, зате вони споживають велику кількість повітря. При роботі з пневматичним HVLP втрачається тільки 30% фарби.

HP - розпилює фарбу великою кількістю повітря - від 5 до 7 атмосфер на форсунки. Їх істотний недолік полягає в тому, що на поверхню потрапляє 50% фарби, інша випаровується у вигляді хмари.

Переваги нанесення водоемульсіонкі за допомогою фарборозпилювачів

Невеликий витрата фарби.

За короткий час навіть непрофесійний будівельник, може ідеально пофарбувати велику площу.

На обробленої поверхні немає патьоків, вона покрита тонким і рівним шаром.