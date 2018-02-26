Канадська технологія в будівництві

Будівництво каркасних будинків за канадською технологією

Зараз канадська технологія активно розвивається в Росії. Основним матеріалом при будівництві служить СИП-панель з орієнтовано-стружкових плит (ОСП) і ущільнювача: пінополістиролу, пінополіуретану. Будинки з СІП-панелей довговічні, екологічні, стійкі до морозів та спеки.

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До 80% приватних будинків в світі будують за канадською технологією. Лідирують тут США, країни Північної Європи і Японія. Будинки стоять більше 50 років і не вимагають капітального ремонту. Їх легко добудовувати, тому багато поколінь перебудовують один і той же будинок до невпізнання.

Спроби створити каркасний будинок робилися ще 200 років тому, тоді технологія була іншою. На щастя, тепер всі деталі готують на заводі і привозять на будівництво цілі стіни з лагами під утеплювач і перекриття з зазорами для труб. Господарям залишається тільки зібрати все, як конструктор Лего.

Найбільший внесок в розвиток технології вклала саме Канада. Ця країна щорічно підтверджує статус однієї з кращих за рівнем життя. Канадці подбали про те, щоб удома з СИП-панелей були безпечними для мешканців і природи, економили електроенергію, не втрачали тепло. Ця технологія вважається найбільш перспективною для створення індивідуального житла в Росії, адже Канада з клімату схожа на РФ.

За здатністю зберігати тепло стіна з SIP-панелей товщиною 15 см відповідає стіні 1,5 м з цегли. Дерево само по собі добре зберігає тепло, а з утеплювачем дозволяє економити на опаленні. Будинок з СИП-панелей можна прогріти за 2 години, чого не скажеш про цегляному. При цьому 1 кв. м. каркасної стіни в 1,5-2 рази дешевше цегли, бруса або пінобетону. Якщо розташувати будинок так, щоб у вікна потрапляло максимум світла, можна заощадити на електриці.

Також панелі витримують землетруси до 9 балів, що може бути важливо для південних регіонів Росії. Після сильного землетрусу в Кіото (Японії) виявилося, що вціліли в основному каркасні будинки, з тих пір майже все населення зводить саме їх.

Як зводяться каркасні будинки?

Найвідповідальніший етап - проектування будівлі. Так як всі деталі виготовляються під розмір, потрібен досвідчений архітектор. Все повинно бути продумано і розраховано до міліметра. А ось зібрати будинок може бригада з трьох будівельників або сам власник будинку з друзями, якщо має мінімальні будівельні навички.

Оскільки не потрібна важка техніка, збережеться ландшафт ділянки. Панелі не створюють сильне навантаження, що дозволяє ставити їх на полегшений фундамент (стрічковий або пальовий). Будинок до 100 кв. м. будується приблизно за 2 місяці. Так як стіни і підлоги ідеально гладкі, можна відразу робити косметичний ремонт. Будинок не дає усадку, тому що зроблений з сухого дерева. Можна будувати взимку і влітку, вибирати будь-які матеріали для оформлення фасаду.

З SIP-панелей будують не тільки прямокутні дачі, доступні різні архітектурні рішення. Будинки можуть бути великими і маленькими, можна надбудовувати кімнати і цілі поверхи.