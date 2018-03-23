Каркас з дерева

Дерев'яний каркас - це несуча конструкція для стін, даху, перегородок та інших елементів будівлі. У цій статті ми розповімо, з чого виготовляється дерев'яний каркас, де його застосовують.

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Дерев'яний каркас виготовляється з обрізної дошки найвищої якості. У рідкісних випадках для його виготовлення використовують брус або двотаврові балки. Найпоширенішими є дерев'яні каркаси з цільної обрізної дошки, але така тенденція незабаром може змінитися. Справа в тому, що зараз активно розвивається технологія двотаврових балок.

Для такого каркаса найчастіше використовують деревину хвойних порід: сосна, ялина, модрина, кедр. В Європі найчастіше використовують сосну, а на Уралі і в Сибіру дерев'яні каркаси переважно виготовляють з кедра. Сушіння деревини відбувається в два етапи: природна сушка поки лежить в штабелях, потім електросушка, там вологість знижується приблизно на 20%.

Далі дошки проходять обробки антисептиком. Це необхідно для того, щоб захистити деревину від вологи і цвілі.

Дерев'яний каркас міцний і жорсткий, утримує весь будинок. Вертикальні стійки каркаса відповідають за вертикальні навантаження ваги будинку і всіх об'єктів, що знаходяться всередині нього. Поперечні балки перешкоджають деформації і розгойдування.

Для того, щоб зібрати дерев'яний каркас використовують стандартні елементи кріплення: оцинковані цвяхи і саморізи, металеві пластини.

Стандартна конструкція дерев'яного каркаса виглядає наступним чином: нижня обв'язка, стіни, підкоси жорсткості, проміжні ригелі та стійки, між якими розташовуються віконні і дверні прорізи.