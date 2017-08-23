Клімат контроль для будинку

Кліматична техніка міцно увійшла в наше повсякденне життя. Системи опалення, вентиляції та кондиціонування є практично в кожному сучасному будинку. Крім цього, в більшості квартир встановлено зволожувачі, очисники та інші прилади, які працюють для створення сприятливого мікроклімату в приміщеннях. Але всі пристрої вимагають контролю і управління. Якщо задуматися, скільки часу витрачатися на пошук пульта дистанційного керування від кожного конкретного апарату і на настройку оптимальних параметрів, то нескладно прийти до висновку, що це не кліматична техніка працює на нас, а ми на неї.

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Вихід з ситуації, що склалася допомогли знайти інженери, яким було шкода часу на налаштування кожного кліматичного параметра окремо. В результаті була створена система клімат контролю для будинку.

Що таке клімат контроль сучасного будинку

Клімат-контроль - це система, що застосовується для підтримки заданих кліматичних характеристик в житло, за допомогою управління системами вентиляції, опалення та кондиціонування повітря в автоматичному режимі. Сучасні системи клімат контролю можуть працювати як самостійно, так і інтегруватися в технологію «розумний дім».

Головним пристроєм, що забезпечує контроль за кліматичними показниками і характеристиками повітря, а також координує роботу всіх приладів опалення, кондиціонування, очищення і зволоження, подачі свіжого і витяжки відпрацьованого повітря є комп'ютер. Але це не той домашній ПК, який всі звикли бачити на своєму робочому столі. Це невеликий електронний блок з дисплеєм, «заточений» на створення оптимально мікроклімату.

В системі розумний будинок, клімат контроль може не тільки збирати дані і контролювати роботу кліматичної техніки, а й ефективно заощаджувати електроенергію, не допускаючи одночасної роботи двох пристроїв з протилежними функціями. Наприклад: тепла підлога буде відключатися при роботі кондиціонера. Система клімат контролю, інтегрована в технологію розумний будинок, дозволить знижувати енергоспоживання кліматичної техніки в моменти, коли власники не мають вдома, переводячи роботу приладів в «сплячий режим» або підтримуючи температуру обігріву в тому режимі, при якому не відбудеться «розморожування» системи. Клімат-контроль приватного будинку дозволяє в кожному його приміщенні (включаючи винний льох , підвал і ін.) Створити індивідуальну кліматичну зону.

Принцип дії

Принцип дії клімат контролю заснований на зборі спеціальними датчиками інформації про температурно-вологісних характеристиках повітря по кожному приміщенню, аналізі даних та управлінні кліматичної технікою.

Управління опаленням здійснюється за допомогою сервоприводів, встановлених на опалювальних приладах і контурах.

Управління вентиляцією здійснюється за допомогою повітряних клапанів, встановлених на приточном і витяжному повітроводі.

Управління витратою повітря на кінцевих гілках припливних повітропроводів здійснюється регуляторами витрати повітря.

Управління «теплою підлогою» здійснюється за допомогою термостатів і кліматичних контролерів.