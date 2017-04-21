Кухонные столешницы в santex-mastera.ru
Кухонная столешница в кухне, это неотъемлемый атрибут. Столешницы являются важной частью в дизайне кухонной мебели, ведь она является основной рабочей поверхность. Хозяйки используют ее как поверхность для приготовления еды, а так же место для удобного размещения кухонных принадлежностей. На сегодняшний день кухонные столешницы изготовляют из ламинированного ДСП и искусственного камня. Выбирая столешницу из ЛДСП Вы получите изделие, которое будет иметь высокое эксплуатационное качество, а цена ее будет доступна.
Рассмотрим преимущества столешниц из ДСП:
- имеют высокую прочность;
- их цена доступна для всех клиентов;
- во время установки не возникает ни каких трудностей;
- широкий выбор цветовой гаммы;
- во время эксплуатации легко за ней ухаживать и не подвергается быстрому износу.
Столешницы из искусственного камня, так же имеют множество достоинств из-за которых они очень популярны. Например:
- они прочные;
- имеют влагоустойчивость, благодаря чему грязь не впитывается;
- они имеют низкую теплопроводимость;
- за ними легко ухаживать и проводить ремонтные работы при повреждении.
Такие виды столешниц, хоть и имеют не высокую стоимость, но в интерьере они смотрятся роскошно, оригинально. Выбирайте и заказывайте столешницы для кухни на santex-mastera.ru, здесь вас ждет широкий выбор продукции.
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