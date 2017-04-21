Кухонные столешницы в santex-mastera.ru

Кухонная столешница в кухне, это неотъемлемый атрибут. Столешницы являются важной частью в дизайне кухонной мебели, ведь она является основной рабочей поверхность. Хозяйки используют ее как поверхность для приготовления еды, а так же место для удобного размещения кухонных принадлежностей. На сегодняшний день кухонные столешницы изготовляют из ламинированного ДСП и искусственного камня. Выбирая столешницу из ЛДСП Вы получите изделие, которое будет иметь высокое эксплуатационное качество, а цена ее будет доступна.

Рассмотрим преимущества столешниц из ДСП:

- имеют высокую прочность;

- их цена доступна для всех клиентов;

- во время установки не возникает ни каких трудностей;

- широкий выбор цветовой гаммы;

- во время эксплуатации легко за ней ухаживать и не подвергается быстрому износу.

Столешницы из искусственного камня, так же имеют множество достоинств из-за которых они очень популярны. Например:

- они прочные;

- имеют влагоустойчивость, благодаря чему грязь не впитывается;

- они имеют низкую теплопроводимость;

- за ними легко ухаживать и проводить ремонтные работы при повреждении.

Такие виды столешниц, хоть и имеют не высокую стоимость, но в интерьере они смотрятся роскошно, оригинально. Выбирайте и заказывайте столешницы для кухни на santex-mastera.ru, здесь вас ждет широкий выбор продукции.