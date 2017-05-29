Матеріали для гідроізоляції стін

Щоб забезпечити будовою тривалий термін служби, йому необхідно забезпечити захист від негативних зовнішніх факторів. Руйнівний вплив на фундамент і стіни будинку можуть надавати опади, талі і грунтові води. Запобігти просочування стін будівель вологою, знизити рівень їх промерзання взимку і забезпечити тепло допоможе якісна гідроізоляція.

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У будівництві пристрій гідроізоляції виконується за допомогою спеціальних матеріалів, які вирішують загальну задачу, але мають різні властивості і відрізняються методом укладання та нанесення на поверхню. Гідроізоляція буває вертикальної і горизонтальної, виконується вона бітумними рулонними матеріалами, полімерними і бітумними гідроізоляційними мастиками, проникаючими складами.

Для гідроізоляції стін в грунті використовуються бітумні рулонні матеріали, в основі їх виробництва лежить просочення бітумом покрівельного картону. Головною перевагою подібного способу влаштування гідроізоляції є швидкість виконання робіт. Обклеювальна матеріали дозволяють швидко покрити більшу поверхню стін і фундаменту. Рулонний гідроізоляція відрізняється високою стійкістю до дії вологи і тривалим терміном служби.

Бітум, органічний розчинник та модифікатори є компонентами для виробництва полімерних і бітумних мастик. Найчастіше цей спосіб гідроізоляції застосовується для захисту фундаментів і бетонних стін. Мастики мають високу адгезію, утворюють на поверхні плівку, що перешкоджає проникненню в бетон вологи. Полімеризація мастики відбувається під впливом повітря. Розчиняються водою мастики виробляють на основі синтетичного латексу і дрібнодисперсного бітуму. Ці матеріали використовують для внутрішньої гідроізоляції стін. Мастики мають високу ефективність, вони екологічно безпечні і майже не мають запаху.

Проникаючі суміші володіють особливими гідроізоляційними характеристиками завдяки спеціальним поліуретановим смолам в своєму складі. Матеріал глибоко припадає в поверхню стін, закупорюючи всі мікротріщини і пори. Пенетрують гідроізоляційні склади виробляються у вигляді сухої суміші. Для роботи суміш розбавляють водою, розчин наноситься валиком в кілька шарів. Така суміш використовується для внутрішньої гідроізоляції. Потрапляючи в пори бетону, вона збільшується в розмірах, забезпечуючи максимальний захист від вологи.