Матеріали для покрівлі

Вибираючи покрівельний матеріал необхідно звернути увагу на такі показники як: навантаження на покрівлю, довговічність і її архітектурне рішення. Що стосується навантаження, то вона залежить від ваги конструкції і очікуваного снігового покриву, який розраховується для конкретного регіону згідно з нормами.

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Архітектурне рішення залежить від проекту майбутньої будівлі і побажання замовника. Довговічність покрівлі безпосередньо залежить від умов експлуатації даху.



Існують покрівельні матеріали наступних: черепиця, металева покрівля, сланець, шифер, і інші матеріали. Розглянемо деякі з них.



Керамічна черепиця

Як і багато сотень років тому, основним матеріалом для виготовлення є глина. Раніше її просто змушували з водою, а отриману суміш заливали в форми. Сьогодні процес практично не змінився, за винятком добавок пластифікаторів і сучасного випалу і забарвлення. Пластифікатор служить для зміцнення внутрішніх молекулярних зв'язків, що надає виробу твердість, пружність і зносостійкість.



Покрівля з сланцю

Сланець - природний натуральний матеріал. За складом - пористий камінь, при обробці розщеплюється на шари. Матеріал дуже міцний, а головне довговічний. Має унікальну здатність відштовхувати від себе пил і бруд, налиплу під впливом навколишнього середовища. Абсолютно не реагує на перепади температури, вплив ультрафіолету і, що важливо, вміє добре поглинати звук, будучи відмінним звукоізолюючим матеріалом.



Металева покрівля

Мідна покрівля - найдовговічніша серед металевих побратимів. Окислення мідного покриття призводить до утворення малахітовою плівки, що служить природним захистом від впливу агресивного навколишнього середовища. Пластини мають високу гнучкість. Це дозволяє покривати великим цілісним листом складні за профілем даху.

Алюмінієвий профіль - кліматично стійкий, дуже легкий метал, по властивості довговічний і надійний. Сучасна технологія виготовлення дозволяє отримати кольоровий покрівельний алюмінієвий матеріал більше 45-ти кольорів і відтінків.



єврошифер

До складу цього матеріалу для покрівлі входить бітум, целюлозне волокно, полімерні полотна і скло. Єврошифер хімічно нейтральний, не гниє і довговічний (експлуатація до 50-ти років). Матеріал має гарну гнучкістю уздовж хвилі, може застосовуватися на криволінійних площинах різних радіусів. Може застосовуватися як гідроізолірующій матеріал в якості підкладки під глиняну черепицю.