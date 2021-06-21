Методи підбору та установки автоматичного пожежогасіння
Вогонь використовується людьми з первісних часів, але не завжди людині вдається стримувати його в обмежених рамках. А вирвалося на свободу полум'я стає стихією, впоратися з якою буває дуже складно.
Якісна Автоматична система пожежогасіння представлена на саті компанії, купити можна за вигідною ціною.
Щоб цього не сталося, використовується спеціальне обладнання: від первинних засобів до складних систем, таких як автоматичне пожежогасіння.
У неї входить сигналізація, система оповіщення, управління евакуацією та обладнання для ліквідації вогнищ вогню. Але оскільки сьогодні такі пристрої випускаються в різних модифікаціях, то вибирати їх потрібно з урахуванням особливостей об'єкта.
Що являють собою такі системи
Автоматичне пожежогасіння - це взаємопов'язані між собою пристрої, що використовуються для виявлення і ліквідації вогнищ загоряння на початкових етапах їх появи. Така система вважається однією з найнадійніших, так як приводиться в дію за допомогою автоматики і не вимагає участі людини. Спрацьовування автоматичної станції пожежогасіння відбувається при підвищенні рівня контрольованих параметрів:
температури;
Диму.
Установка такого обладнання регламентується нормативними документами. Згідно з цими вимогами автоматичне системи пожежогасіння обов'язково використовується в серверних і архівах, банках та інших об'єктах, де зберігаються цінні речі і папери.
Крім того, модуль пожежогасіння автономний знаходить застосування на багатьох громадських і промислових об'єктах:
Критих паркінгах;
Ремонтних майстерень;
Торгових залах;
Складах.
Види АУП
Розрізняють два основних типи установок пожежогасіння:
модульні;
Централізовані.
Перші складаються з одного, але частіше декількох модулів, які працюють автономно. Модулі АУП розташовуються біля об'єкта, що захищається або безпосередньо на ньому і об'єднані в одне ціле з системами виявлення і запуску.
Крім того, установки класифікуються за типом вогнегасних речовин і способу їх подачі. Залежно від цих параметрів розрізняють обладнання різних видів.
Перші вважаються найпоширенішими і знаходять застосування в якості захисту будівель. Що використовується в них вогнегасна речовина, а саме вода, є найдешевшим і до того ж володіє охолоджуючим властивістю. Крім того, установки систем пожежогасіння, що працюють на воді, вважаються найпростішими в проектуванні і експлуатації.
Існують змішані водопінні системи. У них використовується спеціальний компонент. При додаванні в воду він утворює піну, яка і подається на вогнище спалаху. Ці установки, в свою чергу, поділяються на:
спринклерні;
Дренчерні.
Автоматичне пожежогасіння СП складається з зрошувачів, які встановлюються в трубопровід. При появі вогнища загоряння підвищується температура в приміщенні, що призводить до руйнування термочутливого елемента в спринклерів. Це веде до виходу назовні води або піни. Але так як при цьому падає тиск в системі, то включається насосний вузол, який подає рідину в установку.
Похожие страницы: