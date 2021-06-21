Методи підбору та установки автоматичного пожежогасіння

Вогонь використовується людьми з первісних часів, але не завжди людині вдається стримувати його в обмежених рамках. А вирвалося на свободу полум'я стає стихією, впоратися з якою буває дуже складно.

Якісна Автоматична система пожежогасіння представлена на саті компанії, купити можна за вигідною ціною.

Щоб цього не сталося, використовується спеціальне обладнання: від первинних засобів до складних систем, таких як автоматичне пожежогасіння.

У неї входить сигналізація, система оповіщення, управління евакуацією та обладнання для ліквідації вогнищ вогню. Але оскільки сьогодні такі пристрої випускаються в різних модифікаціях, то вибирати їх потрібно з урахуванням особливостей об'єкта.

Що являють собою такі системи

Автоматичне пожежогасіння - це взаємопов'язані між собою пристрої, що використовуються для виявлення і ліквідації вогнищ загоряння на початкових етапах їх появи. Така система вважається однією з найнадійніших, так як приводиться в дію за допомогою автоматики і не вимагає участі людини. Спрацьовування автоматичної станції пожежогасіння відбувається при підвищенні рівня контрольованих параметрів:

температури;

Диму.

Установка такого обладнання регламентується нормативними документами. Згідно з цими вимогами автоматичне системи пожежогасіння обов'язково використовується в серверних і архівах, банках та інших об'єктах, де зберігаються цінні речі і папери.

Крім того, модуль пожежогасіння автономний знаходить застосування на багатьох громадських і промислових об'єктах:

Критих паркінгах;

Ремонтних майстерень;

Торгових залах;

Складах.

Види АУП

Розрізняють два основних типи установок пожежогасіння:

модульні;

Централізовані.

Перші складаються з одного, але частіше декількох модулів, які працюють автономно. Модулі АУП розташовуються біля об'єкта, що захищається або безпосередньо на ньому і об'єднані в одне ціле з системами виявлення і запуску.

Крім того, установки класифікуються за типом вогнегасних речовин і способу їх подачі. Залежно від цих параметрів розрізняють обладнання різних видів.

Перші вважаються найпоширенішими і знаходять застосування в якості захисту будівель. Що використовується в них вогнегасна речовина, а саме вода, є найдешевшим і до того ж володіє охолоджуючим властивістю. Крім того, установки систем пожежогасіння, що працюють на воді, вважаються найпростішими в проектуванні і експлуатації.

Існують змішані водопінні системи. У них використовується спеціальний компонент. При додаванні в воду він утворює піну, яка і подається на вогнище спалаху. Ці установки, в свою чергу, поділяються на:

спринклерні;

Дренчерні.

Автоматичне пожежогасіння СП складається з зрошувачів, які встановлюються в трубопровід. При появі вогнища загоряння підвищується температура в приміщенні, що призводить до руйнування термочутливого елемента в спринклерів. Це веде до виходу назовні води або піни. Але так як при цьому падає тиск в системі, то включається насосний вузол, який подає рідину в установку.