Обшивка стін панелями
В наші дні для самостійного ремонту стін в квартирі одним з кращих варіантів є обшивка стін панелями МДФ або пластиковими ПВХ панелями. Ці матеріали ідеально підходять для внутрішньої обробки, адже вони мають безліч переваг, такими як хороша звукоізоляція, довговічність і висока вологостійкість. Обшивка пластиковими ПВХ панелями не вимагає особливих навичок: ви самі можете впоратися з даним видом робіт. Завдяки високим характеристикам панелі ПВХ підходять для оздоблення стін у ванній, кухні, туалеті, коридорі та інших приміщеннях.
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Важливо знати, що перед монтажем пластикових панелей потрібно придбати в потрібному обсязі додаткові матеріали:
1) Стартовий профіль,
2) Зовнішній кут,
3) Внутрішній кут,
4) З'єднувальний профіль,
5) Планується.
Технологія обшивки стін пластиковими ПВХ панелями аналогічна обшивці панелями МДФ. Отже, проаналізуємо варіант з панелями ПВХ.
Технологія обшивки стін панелями
Обшивка стін панелями
Обшивка стін панелями ПВХ починається з підготовчої стадії, на якій йде підготовка поверхні. Якщо стіни вже підготовлені і досить рівні, то експерти радять виконувати обшивку панелями за допомогою рідких цвяхів. Монтаж панелей таким способом вважається найпростішим. Спочатку приклеюємо профілі, потім вирізаємо панель необхідного розміру, намазуємо клеєм, заводимо панель в профілі і приклеюємо.
Якщо стіни з нерівностями і ямками в поверхні, то слід виконати обрешітку. Установка обрешітки виробляється з рейки (ширина не менш 5 см). За допомогою шурупів і дюбелів кріпляться рейки. Після закінчення монтажу обрешітки підганяються панелі по необхідній величині. За допомогою інструменту або ножівки по металу обрізаються панелі по потрібній довжині.
Приступати до обшивки стін панелями рекомендується з кута, видимого першим при вході в приміщення, яке ремонтується. В закріплений попередньо профіль внутрішнього кута вставляється шипом пластикова панель. За допомогою монтажу власників в паз закріплюється друга сторона панелі. Виконуємо установку всіх, хто лишився пластикових панелей. За допомогою додаткових профілів закріплюються всі стики (кутові, стіною і підлогою, між стіною і стелею)
Види облицювальних матеріалів панелей
На сьогоднішній день магазини пропонують великий асортимент різноманітних панелей для обшивки стін, які виготовлені з різних матеріалів. Розглянемо основні види таких облицювальних матеріалів.
1) Дерев'яні панелі. Ці панелі використовуються в приміщеннях під житлову площу. Крім того, їх можна застосовувати у ванній і кухні при наявності вентиляції та обробки дерева. Досить часто застосовується обшивка балконів і лоджій дерев'яними панелями (вагонка).
2) ДСП (деревностружкова плита). ДСП панелі мають гарну тепло і звукоізоляцію.
3) ДВП (деревоволокнистих плит)
4) МДФ. На сьогоднішній момент МДФ є самим високотехнологічним і поширеним матеріалом. Він виготовляється з спресованого деревного пилу. Володіє високою міцністю.
5) Пластикові панелі з ПВХ. Перевагою даних панелей є міцність, повітропроникність, вогне- і вологостійкість.
Вартість робіт по обшивці стін панелями
На ціну ПВХ і МДФ впливають виробник і якість матеріалу. Орієнтовна ціна на обшивку стін панелями на клей становить 250 рублів за кв.м. Якщо обшивка буде проводитися на обрешітку, то ціна буде близько 350 рублів за кв. м.
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