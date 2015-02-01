В наші дні для самостійного ремонту стін в квартирі одним з кращих варіантів є обшивка стін панелями МДФ або пластиковими ПВХ панелями. Ці матеріали ідеально підходять для внутрішньої обробки, адже вони мають безліч переваг, такими як хороша звукоізоляція, довговічність і висока вологостійкість. Обшивка пластиковими ПВХ панелями не вимагає особливих навичок: ви самі можете впоратися з даним видом робіт. Завдяки високим характеристикам панелі ПВХ підходять для оздоблення стін у ванній, кухні, туалеті, коридорі та інших приміщеннях.

ЖК Традиція надає сучасні квартири, з відмінним плануванням кімнат, на сайті tradicia.kiev.ua/ Ви можете ознайомитися з усією інформацією.

Важливо знати, що перед монтажем пластикових панелей потрібно придбати в потрібному обсязі додаткові матеріали:

1) Стартовий профіль,

2) Зовнішній кут,

3) Внутрішній кут,

4) З'єднувальний профіль,

5) Планується.

Технологія обшивки стін пластиковими ПВХ панелями аналогічна обшивці панелями МДФ. Отже, проаналізуємо варіант з панелями ПВХ.

Технологія обшивки стін панелями

Обшивка стін панелями

Обшивка стін панелями ПВХ починається з підготовчої стадії, на якій йде підготовка поверхні. Якщо стіни вже підготовлені і досить рівні, то експерти радять виконувати обшивку панелями за допомогою рідких цвяхів. Монтаж панелей таким способом вважається найпростішим. Спочатку приклеюємо профілі, потім вирізаємо панель необхідного розміру, намазуємо клеєм, заводимо панель в профілі і приклеюємо.

Якщо стіни з нерівностями і ямками в поверхні, то слід виконати обрешітку. Установка обрешітки виробляється з рейки (ширина не менш 5 см). За допомогою шурупів і дюбелів кріпляться рейки. Після закінчення монтажу обрешітки підганяються панелі по необхідній величині. За допомогою інструменту або ножівки по металу обрізаються панелі по потрібній довжині.

Приступати до обшивки стін панелями рекомендується з кута, видимого першим при вході в приміщення, яке ремонтується. В закріплений попередньо профіль внутрішнього кута вставляється шипом пластикова панель. За допомогою монтажу власників в паз закріплюється друга сторона панелі. Виконуємо установку всіх, хто лишився пластикових панелей. За допомогою додаткових профілів закріплюються всі стики (кутові, стіною і підлогою, між стіною і стелею)

Види облицювальних матеріалів панелей

На сьогоднішній день магазини пропонують великий асортимент різноманітних панелей для обшивки стін, які виготовлені з різних матеріалів. Розглянемо основні види таких облицювальних матеріалів.

1) Дерев'яні панелі. Ці панелі використовуються в приміщеннях під житлову площу. Крім того, їх можна застосовувати у ванній і кухні при наявності вентиляції та обробки дерева. Досить часто застосовується обшивка балконів і лоджій дерев'яними панелями (вагонка).

2) ДСП (деревностружкова плита). ДСП панелі мають гарну тепло і звукоізоляцію.

3) ДВП (деревоволокнистих плит)

4) МДФ. На сьогоднішній момент МДФ є самим високотехнологічним і поширеним матеріалом. Він виготовляється з спресованого деревного пилу. Володіє високою міцністю.

5) Пластикові панелі з ПВХ. Перевагою даних панелей є міцність, повітропроникність, вогне- і вологостійкість.

Вартість робіт по обшивці стін панелями

На ціну ПВХ і МДФ впливають виробник і якість матеріалу. Орієнтовна ціна на обшивку стін панелями на клей становить 250 рублів за кв.м. Якщо обшивка буде проводитися на обрешітку, то ціна буде близько 350 рублів за кв. м.