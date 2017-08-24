Опалення заміського будинку за допомогою зрідженого газу

Опалення заміського будинку за допомогою зрідженого газу, дає можливість власнику житла скористатися всіма перевагами "газових" нагрівачів без витрат на підключення будови до централізованого газопроводу. І такий варіант опалювальної системи є надзвичайно привабливим і для постійних жителів заміських будинків без центрального газопроводу, і для власників дач, які навідуються на свою ділянку лише час від часу.

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Сучасна промисловість випускає безліч нагрівачів, розрахованих на споживання саме зрідженого газу. Найбільш поширеним приладів з цієї серії можна віднести газові конвектори та каміни, які використовуються в схемах "повітряного" опалення будинку.

Втім, більшість сучасних котлів, водонагрівачів і кухонних плит можуть працювати, як на магістральному, так і на зрідженому газі. У підсумку, опалення будинку зрідженим газом можна реалізувати за допомогою будь-якого фабричного водонагрівача.

Крім водонагрівача або конвектора в систему опалення будинку зрідженим газом обов'язково входять ще і ємності для зберігання палива. При періодичному використанні опалення в якості резервуара можна використовувати звичайні 50-кілограмові газові балони. І на основі таких балонів можна зібрати єдину систему, що складається з 5-6 резервуарів. Подібного обсягу може вистачити на обігрів 100 квадратних метрів житлоплощі, за допомогою конвертера, протягом одного місяця!

Опалення зрідженим газом досить великих площ (понад 100 "квадратів") зажадає від власника будинку досить об'ємних сховищ палива, оскільки реалізувати повноцінну систему опалення на основі стандартних балонів в даному випадку не вийде. І найкращим сховищем скрапленого газу в цьому випадку виступить особлива ємність - газгольдер - підземний резервуар, розрахований на збереження від 5 до 50 кубометрів палива.

Зрозуміло, такі резервуари здатні "живити" не тільки опалення будинку, але і кухонну плиту і навіть водонагрівач (колонку), що, в принципі, влаштує будь-якого домовласника. Однак монтаж повноцінного газгольдера обійдеться в досить істотну суму, яку можна порівняти з витратами на підключення житла до центральної магістралі.

Подібні витрати пояснюються необхідністю інсталяції в систему автономного газового сховища досить великої кількості вимірювальних і контрольних приладів, а так само і розподільної, перетворюючої і запірної арматури.

Крім того, об'ємний газгольдер необхідно розмістити на ділянці на достатньому видаленні від самого будинку, доріг і електроліній. І таке місце дуже важко підібрати навіть на досить великих земельних наділах.

Саме тому повноцінне автономне опалення скрапленим газом є не найвдалішою альтернативою централізованого газопостачання.

Але якщо іншого варіанту просто не існує, то майбутньому власнику опалювальної системи на зрідженому газі доведеться зробити наступні дії:

1. Роботи з облаштування автономної системи починаються з розрахунків. Причому на початку підбирається досить потужний котел або конвектор, здатний обігріти оселю до прийнятної температури. Потім, за паспортом котла (конвектора) визначається добовий, місячний і річний розрахунок споживання скрапленого палива. І ці обсяги закладаються (з 10-15 відсотковим перевищенням на позаштатні ситуації) в розрахунки характеристик газгольдера. Зрозуміло, всі зазначені роботи зобов'язаний проводити кваліфікований фахівець.

2. На наступному етапі необхідно в паралельному режимі виконати установку і монтаж, як опалювальної системи, так і автономного сховища. Ці роботи найкраще проводити в осінній період, оскільки під газгольдер необхідно вирити досить великий котлован. Після завершення монтажу виконавці зобов'язані подбати про пуско-налагоджувальних роботах, пов'язаних з налаштуванням і калібруванням системи. Зрозуміло, всі зазначені операції повинна проводити спеціалізована структура, що володіє відповідними дозвільними документами.

3. На фінальному етапі власнику опалювальної системи слід укласти постійний контракт з постачальниками скрапленого газу.

На завершення можна сказати, що опалення будинку системою споживає в якості палива зріджений газ буде виправдано тільки в тому випадку, якщо до оселі неможливо підвести магістральний газопровід. Причому, цей варіант буде на 30-40 відсотків економічніше тих систем, які розраховані на споживання електрики або рідкого палива. Однак дана схема має і суттєвий недолік - облаштування резервуара зберігання зрідженого палива може обійтися в досить серйозну суму.

Та й постійна турбота про періодичне поповнення або заміни балонів і газгольдерів не сприяє популярності таких нагрівачів. Втім, ці недоліки не заважають поширенню подібних опалювальних систем. В наші дні нагрівачі на зрідженому газі надзвичайно популярні і в Європі і на вітчизняних просторах.