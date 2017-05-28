Особливості зварної оцинкованої сітки

Виробництво продукції здійснюється з низьковуглецевої сталевого дроту. Сітка кладочна оцинкована виробляється шляхом точкового зварювання, накладені перпендикулярно один одному елементи металопрокату міцно скріплюються для досягнення високої цілісності карт і рулонних матеріалів. Даним чином досягаються міцність і надійність, якими характеризується оцинкована сітка кладки. Вони забезпечують затребуваність металовироби в різних сферах будівництва. Розмір осередку, яким володіє сітка сталева зварна оцинкована, може бути практично будь-яким, тому в каталогах виробників можна зустріти різні типорозміри і вибрати оптимальний відповідно до виду робіт.

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В якості сировини для даного виду металопрокату застосовується оцинкована сталевий дріт. Процес оцинкування здійснюється вже після зварювання продукції, що привносить ряд переваг. Зокрема, згідно з ГОСТ, зварена оцинкована сітка для клітин і будівельних робіт повинна покриватися шаром цинку не менше 20 грамів на квадратний метр. Даний показник в 2 рази вище, ніж у продукції, виготовленої з дроту, що пройшла оцинкування заздалегідь. Крім того в місцях точкового зварювання не утворюються «дірки», особливо схильні до розвитку корозійних процесів. Це забезпечує довговічність експлуатації матеріалу, якої характеризується сітка зварена оцинкована для забору.

Техніка оцинковки також має найважливіше вплив на якість продукції. Так при нанесенні цинку холодним (електролітичним) способом його захисний шар виходить значно тонше, ніж при гарячого оцинкування. В останньому випадку формується захисний «кожух» щільністю до 70 грамів цинку на квадратний метр площі. Даної кількості достатньо, щоб сітка для огорожі зварена оцинкована служила 20 років на відкритому просторі без ризику розвитку корозії.