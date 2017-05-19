ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ СВОЇМИ РУКАМИ И МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КРЫШИ В ОДЕССЕ

При будівництві будинку в нинішній час, можливо, використовувати різні матеріали, від перевірених традиційних до сучасних. У будь-якому випадку, навіть якщо ваші стіни виконані з суперсучасних конструкцій, не варто забувати і про дах будинку. Ми допоможемо вам виконати своїми руками покрівельні роботи для того щоб гарантувати собі якомога кращий результат.

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Теорія монтажу покрівлі

Перед початком проведення робіт з укладання покрівлі необхідно правильно розпланувати всі етапи роботи.

Варто дуже відповідально підійти до теоретичної частини підготовки робіт, оскільки грамотно складений проект виробництва робіт (ППР) послужить для вас значною підмогою. Адже від того наскільки точно і деталізовано він складений, буде залежати якість будується даху і швидкість вашої роботи.

Як правило, покрівельні роботи складаються з наступних етапів:

Монтаж підтримуючих конструкцій , які включають в себе балки, крокви, і інші елементи, які при експлуатації триматимуть дах.

Створення захисного покриття , яке забезпечить необхідний захист від шуму і вологи, а також теплоізоляцію будинку.

Установка покрівельного покриття , яке здійснюється в самому кінці проведених робіт і являє собою зовнішній декоративний шар, який додасть будинку закінчений вигляд. Він захищає від впливу навколишнього середовища ізоляційну систему.

Зрозуміло, всі проведені заходи по встановленню покрівлі даху залежать від декількох факторів, у тому числі і від типу покриття, виду даху.

За типом конструкції даху, покрівлю можна розділити на наступні види:

Односхила покрівля. Являє собою дах з рівною горизонтальною формою, є однією з непопулярних форм даху, оскільки має свої особливості конструкції. Вкрай рідко використовується в сучасних будинках.

Двосхилий покрівля. Ця конструкція, що складається з двох скатів, які з'єднуються коником між собою. На сьогоднішній дана покрівля є одним з найпопулярніших форм даху, оскільки поєднує в собі приємний зовнішній вигляд і простоту конструкції.

Чотирьохскатна покрівля. Цю форму покрівлі встановлюють за тією ж технологією що і двускатную, тільки замість фронтонів з'являються додаткові два ската.

Багатоскатний покрівля. Найчастіше таку покрівлю використовують, в будинках, які мають складну нестандартну форму. В конструкції можуть поєднуватися всі перераховані вище форми покрівлі, які можуть розташовуватися на різній висоті.

Методи зведення покрівельного покриття залежать і від конкретного типу покрівлі. У наш час ринок будівельних матеріалів найчастіше пропонує споживачеві наступні варіанти покрівельного покриття:

Металочерепиця. Являє собою конструкцію, яка за зовнішнім виглядом схожа на натуральну черепицю і виготовляється з оцинкованої сталі, але не ускладнює покрівельну конструкцію. Даний вид покрівельного покриття вважається найпростішим по монтажу. При монтажі даного покриття необхідно робити заземлення, оскільки цей матеріал здатний накопичувати статистичну енергію.

Черепиця натуральна. Це найбільш впізнаваний і традиційний матеріал для покрівельного покриття. Має збірну конструкцію і виготовляється в основному з натуральної глини. Має практично необмежений термін експлуатації.

Черепиця м'яка. Завдяки тому, що в її виробництві використовується особливі матеріали, ще її називають бітумною черепицею. Цей вид покрівельного покриття практично не вбирає воду, тому можливість корозії в процесі експлуатації прагне до нуля. М'яку черепицю можна використовувати для різних типів даху, оскільки вона представлена різноманітними формами і кольорами.

Рулонні покрівельні матеріали. Являють собою сучасні матеріали, які складаються з величезних листів. Вони закріплюються шляхом склеювання на поверхні даху. Фальцева мідна покрівля. Конструкція з великих і плоских листів металу, виконаних з міді, які скріплюються між собою фальцевими замками різних типів. При експлуатації даного типу покриття знижуються витрати з її утримання.

Саме від того, які матеріали ви оберете для покрівельного покриття, залежать методи проведення робіт з монтажу даху.

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