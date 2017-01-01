Прання тканини гобелен

Гобелен хоч і вважається делікатній тканиною, однак необхідності в пранні в пральній машині немає. Матеріал досить протерти вологою ганчіркою раз в деякий час. Іноді існує необхідність в пранні, проте варто прочитати рекомендації заводу виробника перед цією процедурою, так як це суттєво може вплинути на характеристики тканини і її зовнішній вигляд.

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ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ, ЩОБ ГОБЕЛЕН БУВ ЯК НОВИЙ:

Раз в сезон протирати її чистою ганчіркою.

Бажано використовувати якісь очисники. Але перед тим, як їх наносити, перевірити їх ефективність необхідно з вивороту. Якщо ніякого негативного впливу ваші очисники не зроблять, то все відмінно і можна промити його і зовні.

Не допускати попадання сонячних променів. При тривалому знаходженні гобелена на сонці, він посилено починає вбирати пил і тканину від цього дуже помітно псується.

У разі, якщо ваші вироби вже повні пилу, необхідно їх просто пропилососити, а вже після пройтися чистою і вологою ганчіркою.Якщо вже виникла гостра необхідність в мийці вироби в пральній машинці, необхідно свідомо прочитати в рекомендаціях заводу виробника про допустимість цієї процедури. Також потрібно врахувати, що прати в машині допустимо тільки один два рази за весь час експлуатації виробу і тільки при делікатному режимі з температурою води до 35 градусів.

Дотримуючись цих правил з прання виробів з гобелена , ви без проблем збережіть їх чистими і красивими ще дуже довгий час. Увага: деякі вироби можуть відрізнятися за якістю і способу плетіння, а також мати в наявності крім гобелена інші тканини. Тому перед процедурою прання і прасування рекомендується свідомо прочитати рекомендації на кожній з продукції. Завод виробник, як правило, докладно вказує максимально ефективні способи збереження виробів.