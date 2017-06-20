Правила догляду за пластиковими вікнами

Заміна старих дерев'яних вікон пластиковими конструкціями покращує збереження тепла в будинку і підвищує звукоізоляційні якості будівлі. Але встановити вікна з пластику - це значить, що зроблена всього лише половина важливої справи.

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Вимоги для ефективної експлуатації вікон

Відсутність належного догляду за ними є причиною виникнення різних деформаційних процесів. Це призводить до втрати первісного привабливого зовнішнього вигляду вікон.

Існує ряд вимог, яких необхідно дотримуватися при користуванні пластиковими вікнами. Зокрема, це:

вологість приміщення не повинна перевищувати 45-50%;

наявність витяжної вентиляції;

оптимальна ширина підвіконня при радіаторному опаленні (вона забезпечує нормальну циркуляцію повітря).

Правила догляду

Дотримання правил догляду за пластиковими вікнами не допустить передчасного старіння конструкції. До них відносяться:

періодичне провітрювання кімнат;

догляд за рамою, ручкою і ущільнювачами вікна;

технічне обслуговування фурнітури конструкції;

здійснення водовідведення.

Необхідність періодичного провітрювання викликана особливостями будови вікон. Характерне явище для них - це висока щільність всіх елементів. Коли вікна закриті, вони пропускають невелику кількість повітря. В результаті чого у вологих кімнатах відбувається накопичення конденсату, який осідає на склопакеті. Досить буде відкриття вікон двічі на добу на 15 хвилин.

Догляд за пластиковими вікнами передбачає їх очищення від бруду. Для миття рами цілком можна скористатися звичайним мильним розчином. Але більш ефективним рішенням стане придбання спеціальних засобів. Забороняється мити пластикову раму миючими розчинами, до складу яких входять розчинники, кислоти та інші абразивні речовини.

В процесі експлуатації не слід віконні рами піддавати дії високих температур (класти гарячу сковорідку або праска) і механічного навантаження (ставити важкі предмети). На фурнітуру вікон не повинна потрапляти фарба, штукатурка та інші сторонні предмети при здійсненні оздоблювальних робіт.

Склопакети очищаються звичайними засобами, призначеними для миття скла. Не слід:

користуватися шліфувальними і порошковими засобами для чищення;

видаляти бруд за допомогою гострих предметів.

Перед застосуванням того чи іншого миючого засобу необхідно на невеликій ділянці перевірити його дію на віконну поверхню.

Найчастіше в деяких конструкціях вразливим місцем є ручки. З плином часу вони стають розбещеними. Усунути цю проблему можна так:

піднімається декоративна планка;

вона встановлюється в горизонтальне положення;

здійснюється закручування гвинтів.

Догляд за ущільнювачами пластикових вікон має на увазі їх чистку. Ущільнювачі сприяють збільшенню звукоізоляційних і теплозберігаючих властивостей. Щоб продовжити експлуатаційний період ущільнювачів, необхідно двічі на рік вдатися до їх:

очищенню від бруду за допомогою звичайного мильного розчину;

обробці спеціальним маслом або гліцерином.

Через 5-7 років, коли на прокладці з'являються тріщини, вони змінюються на нові вироби.

Особливу увагу слід приділити догляду за фурнітурою віконної конструкції. Її нормальна робота заснована на таких базових принципах:

легкий рух стулок;

кріплення деталей;

їх пошкодження та зношення.

Відкриваючи стулки, перевіряється легкий хід фурнітури. Якщо він утруднений, необхідно змастити або відрегулювати елементи фурнітури. Регулювальні роботи можуть здійснюватися по декількох осях. Вони спрямовані на запобігання провисання фурнітури.

Регулювання фурнітури полягає в угвинчуванні ексцентриків в:

запірних цапфах;

петлях;

відповідних планках.

Дана робота проводиться шестигранником. Щоб в майбутньому не виникало проблем із закриттям стулок, свій вибір необхідно зробити на віконних конструкціях шириною до 1 м і з легкими стулками.

Забезпечення надійного кріплення деталей фурнітури є запорукою не тільки правильної роботи пластикового вікна, але і безпеки його використання. Щоб уникнути цієї проблеми необхідно проводити регулярний огляд шурупів, якими підтягуються елементи фурнітури. При виявленні ослаблення кріплення шурупів, вони підтягуються або змінюються на нові кріплення.

Неякісний догляд за пластиковим вікном або тривалий період експлуатації можуть привести до різних ушкоджень і подальшого зносу основних елементів фурнітури. В цьому випадку доведеться здійснити заміну таких деталей.

Варто зауважити, що регулювання і заміна елементів фурнітури, включаючи зняття і монтаж стулок, рекомендується здійснювати із залученням фахівців. Якщо регулювальні роботи будуть проведені неправильно, пластикове вікно можна викидати на смітник.

Існує ряд вимог, що пред'являються до здійснення мастила і експлуатації фурнітури. Основними з них є:

використання машинного масла або солідолу;

обробка мастилом кожного рухомого вузла;

нанесення мастила в невеликій кількості (2-3 краплі);

застосування засобів, які не зашкодять антикорозійне покриття фурнітури;

виняток миючих складів, які складаються з агресивних з'єднань;

недопущення навантаження на стулку вікна в вертикальному положенні;

перешкоджання механічному зіткненню укосу зі стулкою;

закриття вікна при сильних поривах вітру;

недопущення закладки сторонніх предметів в простір між стулкою і рамою.

Невід'ємною частиною забезпечення правильного догляду за пластиковими вікнами є ефективне відведення вологи. Для цього вони оснащені водовідвідними каналами, які знаходяться знизу рами. Вони видно, коли відкривається стулка вікна. Періодично чистить каналів від сміття і бруду збільшить термін служби віконних конструкцій.