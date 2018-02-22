Проект електрики в будинку з дерева

Електропроводка в дерев'яному будинку - джерело підвищеної небезпеки, оскільки будинок виготовлений з горючого матеріалу. За статистикою, причиною 50% пожеж, які виникають в дерев'яних будинках, є несправна електропроводка. Не дивно: до електрику в дерев'яному будинку пред'являються особливі вимоги, дотримати які іноді дуже складно і дорого.

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Відкрита електропроводка

Проектування електрики проводиться відповідно до ПУЕ (Правила улаштування електроустановок). У дерев'яному будинку використовуються два види проводки - відкрита і прихована. Відкрита проводка найчастіше робиться за допомогою спеціальних кабель-каналів, в які вкладаються дроти. Цей тип проводки забезпечує пожежобезпечність, але не завжди вписується в сучасний інтер'єр, оскільки короба прокладаються по зовнішніх поверхнях стін.

Прихована електропроводка

Прокладка прихованої проводки набагато складніше. Тут головна вимога - забезпечення пожежної безпеки.

На практиці це означає наступне: в стіні необхідно просвердлити канали, в які закладаються металеві труби (щоб локалізувати можливому спалаху) і в цих трубах прокладаються проводи. Природно, труби повинні бути оброблені відповідним чином, щоб запобігти корозії (наприклад, оцинковані). Кінці труб мають гострі краї, які можуть пошкодити ізоляцію проводу, що призводить до виникнення пожежі, тому на кінцях труб необхідно використовувати спеціальні перехідники. На пристрій електропроводки йдуть чималі кошти: потрібно залучити кількох людей для роботи, витрачається велика кількість матеріалів.

Найчастіше вимоги ПУЕ виконуються лише частково, оскільки повне їх дотримання вимагає великих зусиль і витрат. Спрощення монтажу електропроводки знижує пожежну безпеку. Перед багатьма забудовниками і власниками дерев'яних будинків постає нагальне питання: як максимально підвищити пожежну безпеку (враховуючи, що мова йде про пальному матеріалі - дереві) і при цьому зробити монтаж електропроводки менш трудомістким і дорогим?