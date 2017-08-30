Прохідний ізолятор ІП

ля надійної ізоляції і кріплення струмоведучих деталей потрібне використання спеціальних пристроїв - ізоляторів. Подібні вироби сьогодні отримують велике поширення і випускаються в широкому спектрі модифікацій.

Купить изолятор ип у нас Вы можете по доступно цене.

Ізолятор прохідний ІП розрахований на застосування в якості пристрою для проведення та ізоляції струмоведучих частин розподільних пристроїв закритого типу електричних станцій і підстанцій, а також комплектних розподільних пристроїв з напругою до 10 кВ і частотою 50 Гц. Ізолятори такого типу встановлюються з метою виведення проводів високої напруги з масляних і повітряних вимикачів, баків трансформаторів, а також для ізоляції проходять через стіни будівель проводів.

Ізолятор прохідний володіє наступними конструктивними особливостями:

випускається у вигляді керамічної деталі, внутрішня порожнина якої оснащена проходять через неї металевим стрижнем прямокутного перетину (шиною) або групою шин;

якщо виріб поставляється без шин, то закріплення струмоведучих частин проводиться безпосередньо на монтажних ділянках;

володіє далеко виступаючими «крилами» або ребрами для забезпечення захисту від дощу розташованих під ними деталей ізолятора.

Для установки прохідних ізоляторів на стіні або кришці бака пристрій забезпечується спеціальним металевим фланцем. Фланець з'єднується з керамічної деталлю за допомогою використання цементно-піщаного складу. Струмовідна шина закріплюється в металевих ковпаках або центрирующих шайбах. Ковпаки і фланець зміцнюються на керамічної деталі так само за допомогою цементно-піщаного складу.