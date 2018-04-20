Ремонт будинків

Затишний і красивий, екологічний і оригінальний будинок або котедж просочений комфортом і буквально дихає гостинністю. І якщо Ви є щасливим власником приватного житлового будівництва, то все, про що Вам потрібно подбати - провести капітальний або косметичний ремонт будинку і насолоджуватися перебуванням в ньому. У нашій статті ми розповімо про всі особливості ремонту приватних будівель.

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З чого починати ремонт?

Ви придбали дачний будинок або закінчили будівництво і зібралися повністю перетворити свій таунхауз, але навіть не уявляєте з чого починати євроремонт. Однак все, що Вам потрібно зробити - це підшукати професійного і відповідального виконавця, який здатний запланувати і провести всі необхідні роботи бездоганно, якісно і в строк. При всьому при цьому ціна такого ремонту повинна вписуватися в рамки Ваших фінансових можливостей. Компанія маючи багаторічний досвід успішної діяльності, гарантовано відповідає всім перерахованим вище умовам, а скориставшись прайс-листом на нашому сайті, Ви зможете самостійно зробити розрахунок передбачуваних витрат і переконатися в доцільності вибору в нашу користь.

Дизайн-проектування приміщення

Відповідно до думки компетентних фахівців, незалежно від обсягу запланованих робіт (косметичний ремонт або елітний), необхідно скласти дизайн-проект котеджу. У ньому будуть повністю відображені ідеї, які Ви хотіли б втілити в своєму оновленому інтер'єрі, а також детально описані стадії ремонту в певній послідовності проведених робіт і вартість послуг і матеріалів.