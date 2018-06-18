Ручна пила - як вибрати
Перш ніж розповісти про те, як правильно користуватися ручною пилкою, розглянемо, як вибрати ріжучий інструмент в залежності від майбутніх робіт, які матеріали можна пиляти тим чи іншим інструментом і для чого кожна з існуючих різновидів ручних пив призначається.
Хорошим помощьником будет садовая пила Гардена, она качественная и надежная.
Ножовка по металу
Призначення: для роботи по металу.
Знімні пильні полотна мають дуже міцні зуби, призначені для різання металу. Ножівка ідеальна для розрізання труб.
Наградку (шипорезная пила)
Призначення: для пропилювання деталей і заготовок.
У Наградки маленьке пильне полотно з суцільнометалевої смугою поверху. Вона призначена для того, щоб випилювати вузькі пази і шпунти в дерев'яних виробах.
Ножівка по дереву
Призначення: для робіт по дереву.
Пила для більшості робіт своїми руками. Її гнучке полотно, довжиною зазвичай близько 500 мм, ідеально для розрізання панелей з дерева або картону.
лобзик
Призначення: для криволінійного розпилювання.
Ріжуче лезо може повертатися під будь-яким кутом, щоб вирізати різні форми і пази в дереві, пластиці і скловолокна.
Лучкова пила
Призначення: для розпилювання колод.
Лучкова пила призначена для грубого розпилу колод і зелених гілок. Товсті колоди можна пиляти дворучний лучковою пилкою.
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