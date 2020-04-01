​Руководство маленького импортера. Как привезти что-нибудь из-за границы?

Вы видите возможность - в другой стране вы покупаете дешевле, в Польше вы продаете дороже. Вам даже не нужно арендовать место, чтобы открыть собственный магазин, потому что это сопряжено с дополнительными затратами и большим деловым риском. Все, что вам нужно, это интернет-магазин или торговый портал. С чего начать Что нужно остерегаться И как продать что-то, что даже не ваше, а приносит прибыль?

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Вы видите возможность - в другой стране вы покупаете дешевле, в Польше вы продаете дороже. Вам даже не нужно арендовать место, чтобы открыть собственный магазин, потому что это сопряжено с дополнительными затратами и большим деловым риском. Все, что вам нужно, это интернет-магазин или торговый портал. С чего начать Что нужно остерегаться И как продать что-то, что даже не ваше, а приносит прибыль?

Хотите стать импортером? Ничего страшного, малый бизнес использует разницу в ценах на разных рынках. Однако это не освобождает вас от обязанности тщательно исследовать рынок - насколько высок спрос, какую конкуренцию вы будете иметь? Если вы думаете, «это просто платит, я не могу не заработать», неудача близка.

Второе по важности правило - проверка подрядчика: заслуживает ли он доверия, существует ли он и платит ли он вовремя. Вы можете сделать это самостоятельно, Интернет предлагает много возможностей, вы также можете воспользоваться помощью бизнес-аналитики.

Вы уже знаете, что больше всего окупается - электроника из Китая, кофе из Италии, тарелки из Испании. Вы выбрали продюсера. Третье правило: подписать договор. Как ни странно, большинство международных контрактов вообще не написаны, потому что они не требуются по закону. Но если что-то пойдет не так, вы можете попасть в беду.

На что следует обращать внимание при написании торгового соглашения?

У вас есть все договоренности в вашей истории электронной почты, но если вы вступаете в спор с покупателем, возможно, не каждый суд посчитает это достаточным доказательством. Итак, как вы строите хорошую торговую сделку? Он должен содержать основную информацию: кто покупает, кто продает, что и по какой цене - это очевидно. Но передача любого авторского права не так очевидна.

Также убедитесь, что вы указали конкретный адрес доставки. Очевидные? Не обязательно. Если в контракте упоминается только то, что товары должны быть доставлены в Варшаву, вы можете столкнуться с дополнительными расходами. Для вас очевидно, что это адрес вашей компании в Варшаве, однако поставщик может доставить товар до терминала аэропорта. Тогда вам придется организовать дополнительный транспорт по всему городу.

Также не забудьте указать язык, который будет иметь решающее значение в случае спора. Договор составлен на немецком языке, но это не означает, что спор должен решаться на этом языке - позаботьтесь о своем бизнесе.