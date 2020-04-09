ШАТРОВІ КОНСТРУКЦІЇ

Черговий річний торгово-розважальний сезон не за горами, а це означає що вже зараз, традиційно зріс попит на шатрові конструкції різного призначення. Якщо в радянські часи, до виставленої під відкритим небом бочці з написом «квас» вишиковувалися довгі черги, то в наш час з таким підходом клієнтів не привернути. Люди звикли відпочивати з комфортом, розташовуючись за зручними столами, в тіні наметів і навісів.

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Звідси і величезний інтерес замовників до продукції шатрового типу. У них можна успішно розмістити як невелике кафе, або бар, так і цілком пристойний ресторан. У класичному варіанті, шатрова конструкція являє собою багатогранну піраміду, завершує яку конус, службовець укриттям всієї будови.

У центрі, особливо для конструкцій великого розміру, може бути встановлена центральна опора, для додання найбільшої міцності і стійкості до вітрових нагрузкам.Малие ж шатрові конструкції (до 200 м2), з легкістю можуть обходитися і без неї.

Існує величезна кількість варіантів і розмірів шатрових конструкцій, матеріалів використовуваних при виробництві каркаса і укриття. На етапі розробки проекту, в початковий варіант можна закласти модульний принцип.

Це означає, що в подальшому, коли ви забажаєте розширити площу і можливості каркасної конструкції, ви з легкістю зможете замовити додатковий модуль і з'єднати його з наявним, не вдаючись до різних хитрощів і дорогим переробкам. Закладаючи цю можливість на самому початку, ви дивитеся далеко в майбутнє, при цьому нічим не ризикуючи, адже на вартості це практично ніяк не відбивається.

На зведення подібного роду будівель, крім мінімальних вкладень і дозволів, потрібно зовсім небагато часу. За один, два робочих дня, цілком реально провести монтаж і запуск в експлуатацію середніх розмірів шатрової конструкції. Залежно від цільового призначення намету, можливе нанесення на матеріал інформації рекламного характеру.