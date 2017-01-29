Шліфуємо поверхні самі

Чи будете ви робити зачистку циклею або якимось іншим способом - в будь-якому випадку перш, ніж шліфувати поверхню деталей з цільного дерева або облицьованих фанерою або шпоною, її потрібно зволожити.

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Для цього краще використовувати теплу воду. Потім треба дочекатися, коли деталі повністю висохнуть. Невеликі вм'ятини під впливом води зникнуть.



А ось надрізані волокна деревини, до зволоження притиснуті до поверхні деталі, набухають і, трохи подсохнув, встають сторч. Тому поверхню, яка здавалася до зволоження бездоганно рівною, часто стає грубою, ворсистої.



Після шліфування поверхню знову стає гладкою.

Грунтовка для швидкого шліфування



Поверхня деталі з дерева, незалежно від того, чи збереже вона натуральний вигляд або буде покрита морилкою або лаком, грунтується.



Грунтовка закриває всі пори, немов запечатує їх.



В результаті зменшується гігроскопічність деревини, а фарба лягає краще і рівномірніше, ніж на незагрунтовану поверхню.



Подбайте про те, щоб приміщення, в якому ви працюєте, було сухим, без пилу і не дуже прохолодним. Так ви створите ідеальні умови для роботи. Грунтовку зручніше наносити м'якою плоскою кистю.



Грунтовка висихає вже приблизно через півгодини. Але почекайте мінімум годину, перш ніж почнете шліфувати покриту ґрунтовкою поверхня самої дрібнозернистою шкіркою (No 240). Працюйте тільки в напрямку волокон деревини, частіше міняйте шкурку і вибивайте з неї дрібний пил, яка утворюється при шліфуванні.



Шліфування рівних поверхонь

При шліфуванні рівних поверхонь важливо правильно користуватися наждачним папером: занадто груба шкірка роздряпала деревину, шкурка без бобишки обробляє поверхню нерівномірно. Бобишка забезпечує рівне прилягання шкурки до дерева на порівняно великій площі. Зазвичай користуються коркової бобишкою. Але цілком підійде і невеликий дерев'яний брусок з рівними гладкими гранями. Можна також використовувати спеціальні колодки-держателі, виготовлені з твердої гуми або пластмаси: вони складаються з двох частин - верхньої і нижньої, між якими і закладається наждачний папір.

Спочатку груба, потім тонка



Для зачистки грубих зрізів пилою застосовують шкурку з грубозернистим абразивним покриттям (зернистість 100). Стругані поверхні шліфують шкіркою зернистістю 120. Для тонкої, завершальній шліфування використовують шкурку зернистістю 180 або 240. Шліфуйте деревину весь час в напрямку зростання волокон і без зайвих зусиль. Досвідчені майстри уникають підлягає обробляти поверхні наждачним папером, при цьому руху їх дуже легкі, майже без натиску. В результаті крихітні закінчення волокон тільки притискаються до поверхні, але не зрізаються.



Особливу шліфувальне пристосування - так звані "пісочний пластини" різних розмірів і зернистості. Кожна являє собою сталеву пластину з виступаючими на поверхні крихітними "кеглями" з гострими гранями. При шліфуванні такий пластиною через велику відстань між "кеглями" утворюється багато тирси, причому їх ріжучі грані довгий час залишаються гострими. У справі "пісочний пластини" помітно "агресивніше", ніж звичайна наждачний папір.



Якщо поверхні великих деталей шліфують, проводячи по них бобишкою, оберненої наждачним папером, то при обробці маленьких деталей надходять інакше: шматок шкурки відповідного розміру закріплюють на верстаті смужками скотчу та проводять по шкірці деталлю. Це дозволяє уникнути заокруглень по краях. Перш ніж приступати до подальшої обробки деталі, після шліфування слід ретельно очистити її від пилу.