Стрічковий фундамент для будинків і бань, і інших приміщень

Першим етапом будівництва будинку є проект підстави. Щоб фундамент лазні або будинку був міцним і зберіг цілісну структуру протягом усього терміну експлуатації, необхідно враховувати кілька факторів. Це вид стрічкового фундаменту, грунт, рівень підземних вод, кліматичні умови. Залежно від умов також визначається матеріал і структура основи будівлі.

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Грунт при промерзанні піддається пученію. Волога кристалізується і збільшується до 12%. Даний ефект тягне за собою збільшення навантаження на фундамент. Тому необхідно ретельно розрахувати і підібрати каркасну конструкцію на проект.

Конструктивні особливості та класифікація

Фундамент складається з верхньої (обріз) і нижньої (підошва) частини. Для облаштування потрібно попередньо виконати поглиблення в землі на певному рівні. Залежно від рівня навантаження даний показник може різнитися від 30 до 70 см. Попередньо на дні робиться подушка з піску, який зволожується і ретельно утрамбовується. Ширина для фундаменту повинна бути достатньою, щоб помістилася зовнішня і внутрішня облицювання будинку.

Класифікація заснована на кількох параметрах. А саме:

Рівень поглиблення;

Спосіб монтажу;

Застосовувані матеріали.

Для зведення будинків з бруса або дерев'яних лазень використовуються фундамент стрічкового типу простої конструкції або ж з додатковими опорними елементами. У більшості випадків це мелкозаглубленний для легких конструкцій. Він володіє достатньою несучою здатністю, щоб витримати дерев'яний каркас будівлі. Великою популярністю користуються пальові й стовпчасті. Вони застосовні практично в будь-яких умовах.

Залежно від способу установки стрічковий фундамент буває збірний і монолітний. Від вибору залежать терміни виконання проекту і фінансові витрати на матеріали, а також залучення спеціальної техніки для монтажу окремих елементів конструкції.

Фундамент дрібного заглиблення

Це найпоширеніший вид підстави для будівель з полегшеним вагою. Він не вимагає великих капіталовкладень в порівнянні з блоковим типом для цегельних і залізобетонних будівель. Поглиблення виконується в межах рівня промерзання. Попередньо підлогу поглиблення засипається піском або дрібним гравієм. Після заповнення опалубки з армованим каркасом утворюється лита жорстка рама. Застосовується 2 або 3 пояса з арматури. В результаті підставу здатне витримати навантаження будівель з дерева більш одного поверху навіть в складних погодних умовах.

Стрічковий фундамент дрібного заглиблення відмінно підійде для будинків і бань:

З колод;

бруса;

зрубу;

Каркасної конструкції.

Віддаючи перевагу даному виду основи можна заощадити на матеріалах, трудових ресурсах і часу. Крім цього є можливість зробити невеликий цоколь або підвальне приміщення.

Столбчато-стрічковий фундамент

В умовах низького показника стійкості ґрунтів одним з рішень при будівництві лазні з дерева буде комбінований тип підстави. Конструкція передбачає пристрій під опори (растверткі), які утримують стрічкову рамку фундаменту (несучу конструкцію). Крім болотистих територій і піщаних грунтів з великою глибиною промерзання, даний тип ідеально підходить при значних ухилах. Можна уникнути трудомісткого вирівнювання.

Опори можна використовувати готові або ж виготовляти самостійно. Найчастіше застосовуються:

Дерев'яні. Цілком підходять для будинків і бань з деревини, але вимагають додаткової обробки. Підвищення стійкості до вологи значно збільшує термін експлуатації.

Цегляні. Будівельний матеріал володіє прекрасними характеристиками, але потребує значної площі і додаткової гідроізоляції (кілька шарів). Можна також замінити газобетоном або керамзитобетонні блоки.

Металеві. Краще рішення для растверков з малим поглибленням за умови незнімної опалубки.

Азбестові. Використовуються в якості основи і додатково наповнюються бетоном. Додаткова обробка гидроїзолірующимі матеріалами перешкоджає руйнуванню азбесту.

Бетонні. Оптимальне співвідношення вартості і довговічності. Завдяки високим показникам міцності фундамент витримує переміщення грунту в вертикальному і горизонтальному напрямку. Стовпи можна придбати, або самостійно виготовити з марки бетону не менше М400.

Пальово-стрічковий фундамент

Ще одним рішенням для будівництва проекту будинку або лазні з колоди є поєднання свайно-стрічкового типу основи. Комбінація елементів значно дешевше і простіше в реалізації, ніж глибокий фундамент. Палі забезпечують достатню стійкість в нестійких територіях. Стрічка рівномірно розподіляє навантаження. Необхідно лише правильно виконати розрахунки і точно розмістити несучі опори.

Застосування готових паль (в тому числі гвинтових) значно прискорює процес будівництва. На них можна звести стрічковий або ж суцільний фундамент під 3х4. Збірна конструкція дуже зручна при монтажі і не вимагає витримки.