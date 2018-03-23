ТЕРАСА В ЗАМІСЬКОМУ БУДИНКУ

Тераса і її благоустрій грає велику роль в будівництві заміського будинку. Сьогодні немає практично жодного проекту заміського будинку, де б була відсутня тераса.

Наш интернет-магазин SvitKabinok предлагает вашему вниманию качественные и надежные гидробоксы по отличной цене.

Всі хочуть замовити проект будинку, який в майбутньому стане затишним сімейним гніздечком, який буде місцем збору родичів і друзів. Планування будинку завжди продумують до дрібниць, а ось терасі не приділяють належної уваги, її будівництво мало обговорюють. Найчастіше з архітекторами обумовлюють лише її наявність або відсутність. Дуже важливо, щоб це дивовижне місце знаходилося в тихому куточку вашої ділянки, нехай воно буде з противоположенной боку від головного входу. Вид з тераси повинен бути надзвичайно красивим, щоб можна було отримати справжнє естетичне задоволення, сидячи в затишному кріслі на свіжому повітрі. Дуже добре, якщо вид буде на сад або квітучі клумби.

Подбайте про те, щоб тераса захищала тих, хто там знаходиться від вітру і дощу. Там повинно бути комфортно з самої ранньої весни до пізньої осені. Проекти заміських будинків дуже часто передбачають терасу, на яку можна буде вийти з їдальні або вітальні.

Розмір і розташування тераси

Фахівці вважають, що оптимальною площею для тераси буде приблизно 12 кв.м. Однак, розміри можуть варіюватися в залежності від поверховості і масивності побудови. Форма цієї частини будинку, як правило, квадратна або прямокутна.

Ідеальне розташування тераси - західна або південна сторона будинку. В цьому випадку ви і ваші гості зможете насолоджуватися сонячним світлом і теплом з обіду до самого заходу. У тому, то ви вирішите розташувати терасу на сході або півночі, теж будуть незаперечні плюси. У спекотну жару ви зможете насолоджуватися прохолодою і відсутністю сонячних променів на своїй веранді. Багато замовляють проект будинку, де передбачені дві веранди з різних сторін будинку. Це ідеальний варіант, так як в залежності від погоди і настрою ви зможете вибрати собі місце відпочинку.

конструкція тераси

Як правило, тераса завжди з'єднана з будинком і мають просту конструкцію. Обов'язковими елементами читаються дах і огорожу. Останнє може бути виконано з використанням декоративних поручнів. Дах тераси має два простих конструктивних рішення: або йде як продовження основної даху, або конструюється як окрема.