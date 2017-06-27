Утеплення фасаду котеджу

Якщо ви вже цієї зими хочете жити в затишному будинку і платити набагато менше за електроенергію або газ, необхідні для обігріву будинку, тоді варто поквапитися. Осінь ще дає вам шанс встигнути це зробити до настання холодів.

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Ціни на енергоносії постійно зростають. Експерти сходяться на думці, що ця тенденція буде продовжуватися. З погано або взагалі не утепленого котеджу йде близько 40% тепла. З метою економії енергії просто необхідно інвестувати фінанси на утеплення фасаду котеджу або заміського будинку.

Для утеплення вашого будинку можна застосувати як мінераловатну систему утеплення фасаду (МВС) так і пенополистирольную систему утеплення фасаду (ППС). Це, так звані, системи утеплення фасадів мокрого типу . Найчастіше власники котеджів вибирають пінополістирол як енергозберігаючого матеріалу через його меншу вартість. Дуже важливо правильно вибрати виробника теплоізоляційного матеріалу. На минплиту або пінополістирол фасадний у виробника повинен бути сертифікат і Технічне свідоцтво Міністерства регіонального розвитку.

Дуже важливо для всіх систем утеплення фасадів мокрого типу не порушити технологію самого процесу виробництва робіт. Неприпустимо проведення робіт з утеплення фасаду мокрого типу при температурі навколишнього повітря нижче 5 градусів. Дуже важливо дотримати нормативні витрати клею для створення базового шару і декоративної штукатурки для створення фінішного покриття . Багато підрядники з метою економії при використанні мінеральних матеріалів ( сухі суміші ) використовують на 50% менше нормативного витрати і в результаті отримують не товстошарова систему утеплення (обов'язкову при застосуванні сухих сумішей), а тонкошарову як при застосуванні полімерних фасадних матеріалів . Зовні відрізнити складно, шар мінеральних матеріалів тонкий, міцність і надійність такої системи утеплення дуже низькі. Уже через рік експлуатації можливі великі проблеми у вигляді тріщин і відшарувань. Слідкуйте за дотриманням норм витрати матеріалу.