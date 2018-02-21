Від чого залежить надійність будинку

Той факт, що будівництво каркасних будинків під ключ - це доступно, швидко, надійно і красиво, не може не радувати. Але всі ці позитивні характеристики можу зійти нанівець, якщо підрядник, який будує вам будинок, забуде про деякі важливі речі.

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Звичайно, спеціальні мембрани, які не пропускають вітру і вологи, надійні утеплювачі є важливим нюансом в зведенні будинку. Але є ще основа будь-якої будівлі - це фундамент. Крім того, що він повинен бути надійним, цей елемент конструкції ще повинен і «дихати».

Обмін повітря в основі будинку

Під час зведення каркасних будинків найчастіше використовують стрічково-стовпчасті фундаменти або ж просто стрічкові. Підстава являє собою своєрідні контури, які замкнуті, цих елементів може бути кілька, все залежить від того, який розмір будинку, і від його конфігурації.

Для того, щоб фундамент прослужив довгі роки без втрати міцності, необхідно забезпечити йому хорошу вентиляцію. Це потрібно, перш за все, якщо необхідно, щоб в день закладин дому не виникали різні температури, а це може бути можливим, якщо поганий повітрообмін. А різниця температур - це прямий шлях до утворення вологи, в результаті чого з'являється конденсат, слідом за яким неминуче поява тріщин.

Попередити ці негативні події цілком можливо, якщо забезпечити фундамент технічної вентиляцією. Один з популярних способів організації повітрообміну - це установка відрізків труби. Це елемент замуровують в сени фундаменту в той час, коли він будується.

Жорстке перекриття - двотаврова балка

Також підрядник під час будівництва каркасних будинків не повинен забувати про те, що є ще один кит, на якому тримається надійне житло. Йдеться про жорсткі перекриттях.

Від матеріалу і його якості залежить те, наскільки міцним буде підлогу в будинку з каркаса. Тому потрібно брати до уваги те, що брус або дошка можуть деформуватися, а звідси - зміна форми статі, його зміщення.

Просто ідеальним рішенням можуть стати двотаврові балки. Головні їх характеристики:

висока несуча здатність;

відсутність не тільки вібрації, але і скрипу.

Звичайно, зведення кожного будинку вимагає індивідуального підходу. Тому будівельники підбирають оптимальний варіант кроку між балками в перекритті. Адже від цього рішення буде залежати те, наскільки комфортно і надійно людина буде відчувати себе в своєму будинку.

Сьогодні будинки за канадською технологією - це вдалі рішення тільки за умови кваліфікованого підходу до будівництва.