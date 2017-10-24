Вікна в будинку з газобетону

Задумавши побудувати будинок з газобетону , відразу ж варто подумати і про вікна, які будуть монтуватися. Вони можуть бути абсолютно будь-якими, але принцип їх монтажу буде відрізнятися від традиційного. Мається на увазі, що монтаж вікна а вимагає більш зваженого підходу. Як відомо, газобетон дуже крихкий будівельний матеріал, тому застосування стандартних дюбелів тут буде небажано. Дюбель, спочатку входячи в пористий блок, а потім і розширюючись в ньому, буде сильно його кришити. В результаті отвір під дюбель виявиться таким, що останній просто не зможе в ньому щільно триматися.

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Кращим виходом для монтажу вікна в будинку з газобетону стане застосування саморізів 6х150мм. Для того, щоб встановити вікна, ще будуть потрібні монтажні металеві пластини, краще оцинковані, дерев'яні клини і більш дрібні саморізи для їх закріплення та торцях віконного блоку. Пластини можна брати або магазинні, або саморобні. Ширина - 40 мм, а довжина - від 150 до 180 мм (в залежності від товщини газобетонного блоку). У пластинах необхідно зробити по чотири отвори. Одне для саморізів 4,8х19мм і три під саморізи 6х150мм. Отвори робляться таким чином, щоб найдрібніше збіглося з торцем віконного блоку, а три інших, при подальшому незначному вигинанні пластини, виявилися на рівні будівельного блоку.

Спочатку на вертикальні торці кожного віконного блоку кріпляться по три довгі пластини на рівній відстані один від одного, для цього використовуються саморізи 4,8х19мм. Якщо вікна в будинку з газобетону дуже широкі, то пластини потрібно закріпити і на верхній горизонтальній частині. Потім віконний блок з закріпленими на ньому 6 або 9 пластинами вставляється у віконний отвір. Між віконним блоком і віконним прорізом акуратно забиваються кілька дерев'яних клинів, одночасно з цим контролюється горизонтальне і вертикальне розташування вікна. Потім пластини підгинаються таким чином, щоб вони впритул наблизилися до блоку з газобетону. Подальший монтаж полягає у фіксуванні їх саморізами 6х150мм до віконного отвору - відбувається це в трьох точках. Останній штрих установки вікон - задування щілин навколо віконного блоку монтажною піною.

Вікна в будинку з газобетону можуть бути хоч дерев'яними, хоч металопластиковими. Головне - це їх грамотна, безпечна і надійна установка. Цього цілком можна домогтися, застосовуючи описану вище методику.