Вікторіанський стиль в садових ландшафтах

Вишукана класика англійських садів вікторіанської епохи завжди приваблювала садівників і ландшафтних дизайнерів своєю романтичністю, витонченістю і гармонією. Вікторіанський садовий стиль багатоликий, він прекрасно поєднується з різними архітектурними рішеннями, від старовинних до сучасних будівель, тому може припасти до речі на багатьох присадибних і дачних ділянках. А значить, про нього варто поговорити докладніше.

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Історичні штрихи

Початком формування вікторіанського садового стилю вважаються 40-50-ті роки XIX століття. Він став своєрідною противагою модному в ті часи масового і хаотичного висадження екзотичних рослин в приватних садах заможних англійців. Без смаку засаджені приватні території потребували впорядкування. У той же самий час в Англії масово створювалися громадські сади - загальнодоступні прогулянкові зони з власної рослинної естетикою.

Засновниками і популяризаторами стилю вважаються британський ландшафтний дизайнер Гертруда Джекілл і ірландський садівник і журналіст Вільям Робінсон. В їх активі - не тільки розроблені і реалізовані ландшафтні проекти, серед яких є і перлини світової садівництва, а й популярні понині книги з садівництва.

Особливості вікторіанського садового стилю

Вікторіанський сад являє собою певний компроміс між регулярним і пейзажним стилістичним напрямком. При цьому ті чи інші елементи дизайну не успадковуються, а трансформуються, набуваючи індивідуальність.

Композиційним центром вікторіанського саду є будинок, котедж, садиба. Ландшафтний дизайн прилеглої території формується за тими архітектурою і розташуванням головною споруди.

З точки зору планування такі сади діляться строгими і ясними лініями на ділянки - «картинки», «зелені кімнати», розділені невисокими живими огорожами . Переходи від одного ландшафтного рішення до іншого не руйнують цілісної картини саду, але залишають відчуття свободи і простору.

Класичне для вікторіанського стилю поєднання: природні форми квітів і акуратні зелені огорожі Сад в вікторіанському стилі багатий малими архітектурними формами . Тут доречні альтанки, портики, фонтани, ландшафтна меблі, статуї, масивні кам'яні вазони на п'єдесталах і інші елементи. Все це робиться з ретельно оброблених матеріалів і служить свідченням рукотворності композицій. Значимість таких об'єктів підкреслюється тим, що рослинність не підступає до них впритул - вона відокремлена доріжками, майданчиками, декоративними відсипання.

Доріжки в вікторіанських ландшафтах, як правило, вимощені плитами середніх розмірів з ненав'язливого за кольором бетону або натурального каменю того ж відтінку, що і будинок. Здебільшого це стосується центральної експозиції саду. Стежки в віддалених частинах саду можна оформити дрібним гравієм природних тонів. Кордон між доріжками та іншими ландшафтними об'єктами (газонами, квітниками) повинна бути чіткою.

Декор вікторіанських садів оригінальний, різноманітний, часом химерний. Так, класичні вікторіанські сади прикрашали пташиними купальнями і поїлками, сонячним годинником. В такому ландшафті можуть знайти місце також садові дзеркала «під старовину», стилізовані світильники і багато іншого. Не слід застосовувати в таких садах сучасний декор, важливо щоб він був стилістично витриманий в дусі вікторіанської епохи.

Рослинність вікторіанських садів

Набір рослин для ландшафту в вікторіанському стилі надзвичайно різноманітний. У ньому цілком можуть знайти місце екземпляри екзотичного походження, але їх не повинно бути багато. У літньому оформленні саду вони можуть бути присутніми у вигляді діжкових рослин.

Неодмінним елементом вікторіанського саду є газони . Вони можуть бути досить великі, якщо дозволяє територія, і мініатюрні, якщо сад маленький. Живоплоти - також обов'язкова складова вікторіанського стилю в саду. Щоб спростити догляд за ними, краще вибирати низькорослі рослини. Що стосується дерев-крупномірів, їх висаджують в основному по краях саду, залишаючи основну частину простору незатенённой.

Сучасна інтерпретація вікторіанського стилю на присадибній ділянціВ основній своїй масі рослини вікторіанського саду повинні бути адаптовані до місцевого клімату, причому декоративні сортові гібриди будуть тут дуже до речі. Тут доречні дельфиниуми , папороті , хризантеми , алиссуми , лілії , тюльпани і багато, багато інших видів з декоративними квітами або листям.

З садових рослин формують як моногруппи, так і композиції. Тут слід врахувати, що концепція вікторіанського саду передбачає природний розвиток «зелених вихованців». Дерева, чагарники, квіти (за винятком живоплотів) і трави ростуть майже так само, як росли б в дикій природі - без формує обрізки, прищипування пагонів та інше. Тому при висадці кожної рослини слід відвести достатньо місця для його нормального розвитку. З одного боку, це спрощує догляд за вікторіанським садом, з іншого - зобов'язує підтримувати його доглянутість.

Такі нескладні правила проектування і створення вікторіанських садів. Їх можна застосувати на будь-якому, навіть найменшому садовій ділянці і отримати чарівний, затишний і в той же час вишуканий садок, який стане ідеальним притулком від міського шуму і улюбленим меcта для відпочинку.