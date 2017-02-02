Вибираємо настільну лампу: на що слід звернути увагу и лампа настольная Евростиле купить Украина

Одним з найважливіших умов комфорту є грамотне освітлення приміщення. Причому вимоги до нього залежать від призначення кімнати. У вітальні обов'язково повинен бути яскраве світло. У спальні він може бути приглушеним. У кабінеті важливо забезпечити висвітлення, яке буде безпечно для вашого зору.

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Іноді бувають ситуації, коли основного світильника недостатньо. У цьому випадку використовують додаткові джерела. До них відносяться настінні, підлогові і, зрозуміло, настільні лампи. Останні можуть виконувати різні функції. Так, є робочі та офісні моделі, до яких пред'являються особливі вимоги. Існують декоративні конструкції, які купуються в якості прикраси. До цих світильників можна віднести і нічники. У кожному разі вам доведеться брати до уваги різні критерії вибору вироби.



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Якщо ви купуєте настільну лампу для свого кабінету, зверніть увагу на її функціональні показники. Наприклад, має значення кількість можливих положень для фіксації конструкції. Це дозволить швидше і точніше підлаштувати її під себе, забезпечуючи необхідний рівень освітленості столу і документів.



Також слід враховувати відтінок світла. Офтальмологи наполягають на тому, щоб він був білим. Таке свічення не буде спотворювати колір предметів.



Звертайте увагу і на потужності лампи. Вона не повинна бути тьмяною. Однак вибирати варіант більше 60 Ватт теж нераціонально - яскраве світло теж здатний негативно вплинути на ваш зір, викликати втому очей.



Конструкцію слід купувати висотою не більше 50 см. Її розміри повинні дозволяти якісно висвітлювати всю робочу поверхню. Краще вибирати варіант з абажуром, який буде відображати промені. Модель з прямим попаданням світла на кімнатні предмети краще не купувати.



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Источник статьи: https://euro-style.kiev.ua