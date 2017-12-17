Вибираємо шафа-купе з дзеркальним фасадом

Декоративне й функціональне значення дзеркал в інтер'єрі важко переоцінити. Іноді дзеркальні або скляні поверхні - основа стилю інтер'єру. Стилі хай-тек, ар-деко і мінімалізм майже неможливо уявити без великих дзеркал і обробки склом.

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Дзеркало може бути як самостійним предметом обстановки, так і застосовуватися в обробці меблів.

Куди поставити шафу з дзеркальним фасадом?

- в передпокій. З ним простора передпокій візуально стане ще більше. А в глибокому 3-дверному шафі може зберігатися не тільки сезонна, а й несезон верхній одяг і взуття.

- в спальню. У шафі для спальні зазвичай зберігають повсякденний одяг, постільна білизна, побутову техніку. А дзеркала на дверях знадобляться, якщо вам зручно приводити себе в порядок в спальні.

- в вітальню. Вітальня буває досить просторою, щоб поставити шафу, якому не вистачило місця в іншій кімнаті. Шафа з дзеркалами може бути простим, з акцентом на функціональність. А можна перетворити його в центр інтер'єру за допомогою аплікації на дзеркалі і верхньої підсвічування, яка підкреслить красу фасаду.

Як вибрати дзеркальний шафа?

1. Кутові і 2-дверні шафи-купе з дзеркалами підходять для невеликих кімнат, а 3-дверні - для просторих.

2. Кількість дзеркальних дверей залежить від розмірів і типу кімнати. У передпокої можна зробити дзеркальними всі двері. А в спальні достатньо однієї-двох. Шафи-купе з дзеркальними дверима створюють в кімнаті відчуття вільного простору, тому спальня з-за шафи із суцільним дзеркальним фасадом може здаватися незатишній.

3. Дзеркало добре поєднується з будь-якими матеріалами - від ЛДСП різних кольорів до екокожі і фотодруку.

4. Вертикальні дзеркальні вставки візуально роблять шафа вище, горизонтальні - ширше.

5. Зі зворотного боку дзеркала закочуються спеціальної плівкою . У разі, якщо при сильному ударі дзеркало розіб'ється, осколки залишаться на плівці і не обсиплються. Але якщо в сім'ї є маленькі діти, можна розмістити дзеркальні вставки у верхній половині фасаду.