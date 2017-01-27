Вибираємо унітаз: Визначаємося з типом унітазу и Kvadratura

Сьогодні ми постараємося дати Вам кілька слушних порад щодо вибору унітазу. Адже саме цей сантехнічний елемент, безвідносно характеру наповнення санвузла, декору, планування та інших деталей, залишається незмінним «жителем» ванної кімнати. Крім того, унітаз - той предмет, яким ми найчастіше користуємося. З цієї причини варто підходити до його вибору дуже серйозно.

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Отже, як відомо, унітази бувають різними. Вони діляться на наступні типи: підвісний, приставних, моноблок і компакт. Також можна виділити в окрему групу унітази з високим бачком. Який саме підійде Вам, залежить технічних особливостей ванній, особливостей її планування і від Ваших особистих переваг.



Досить поширені унітази-компакти, що представляють собою чашу з бачком і кришкою-сидінням. Це найбільш звична нам модель. Однак прогрес на місці не стоїть, тому варто придивитися і до інших варіантів.



Схожий на компакт тип унітазу - моноблок: відмінність лише в тому, що його бачок і чаша - єдина конструкція. Тобто якщо Ви раптом розіб'єте щось одне, міняти доведеться весь унітаз.



Приставний і підвісний типи унітазу схожі тим, що для їх установки потрібні додаткові елементи: бачок і кнопка змиву для приставного, інсталяція і кнопка змиву для підвісної. Візуально такі моделі займають менший простір, і мають більш естетичний зовнішній вигляд, однак фізично займають приблизно стільки ж місця, що і звичайний унітаз.



Модель з високим бачком - це, по суті, той же унітаз-компакт, хіба що сам бачок знаходиться на певній відстані від чаші, що також вимагає додаткових елементів на зразок з'єднувальної труби і особливого механізму змиву. Ці моделі найчастіше купуються для ванних кімнат, виконаних в ретро-стилі.