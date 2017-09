Види сейфів за типом захисту

Сейфи - це металеві ящики або шафи зі складною системою замків, які служать для зберігання цінних речей: великих сум грошей, коштовностей, акцій та інших цінних паперів, важливих документів, зброї і т. д. Вони можуть бути вбудованими в стіну, встановленими на підлозі або вмонтованими в меблі. Забезпечуючи безпеку свого майна, кожна ділова людина одного разу приходить до висновку про необхідність купити сейф для дому або офісу.

взломостойкие

Це сейфи з міцним, нерідко подвійним або потрійним корпусом зі спеціальних високоміцних сортів сталі і композитних матеріалів. Замки мають складну конструкцію і різними пристосуваннями для захисту від злому.

вогнестійкі

Сейфи вогнестійкі забезпечують захист від вогню збережених всередині цінностей і маркуються буквами Б (температура всередині не вище 170 ° C), Д (внутрішня температура нижче 120 ° C) або ДІС (температура не перевищує 50 ° C).

Види сейфів по призначенню

Сейфи офісні зазвичай мають великі розміри і призначаються для зберігання найбільш важливої документації. Внутрішні полиці і ящики виконуються за розміром папок з документами. Будинки використовуються, як правило, вироби невеликого розміру, де зберігають досить великі суми грошей і ювелірні прикраси.

Меблеві сейфи призначені для вбудовування в меблі і мають порівняно невеликі розміри. Їх ще називають готельними, так як вони часто встановлюються в готельних номерах, щоб постояльці могли зберігати там свої цінні речі.

Сейфи для зброї призначені для зберігання зброї і патронів. Законодавство прямо встановлює, що кожен власник зобов'язаний купити сейф для зберігання зброї, мисливського, особистого або будь-якого іншого.