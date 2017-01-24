Як перетягнути диван: нове життя старого «друга» і Kosair

Теорія дивана. Будь-диван складається з наступних частин: каркаса, внутрішнього наповнення, оббивки і механізму трансформації. Як правило, побіжний огляд старого дивана вже показує всі слабкі сторони, які потребують ремонту.

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Але більш детальна діагностика можлива тільки при акуратній розбиранні. Ряд недоліків цілком під силу усунути людині, яка має прості навички домашнього майстра. Просів поролон можна замінити, відірвану фанеру - підбити, оббивку - перешити. Для реанімації дивана знадобляться такі інструменти: набір викруток, меблевий степлер, канцелярський ніж, бокорізи, пасатижі, шуруповерт і саморізи.



Ремонт старої оббивки

Стару оббивку дивана потрібно зняти акуратно, розпір шви і витягнувши старі скоби і цвяхи. Вона нам знадобиться для того, щоб по ній викроїти нове покриття. Матеріал, який підходить в якості оббивки: велюр, гобелен, флок, нубук або шкіра. В середньому, на диван йде близько 8 квадратних метрів. Краще купити з запасом. Більш точна формула розрахунку тканини виглядає так: дві довжини дивана плюс дві його ширини. Викрійку потрібно розраховувати, роблячи припуски на шви і враховуючи підгини. Коли нові чохли зшиті, їх потрібно натягнути на спинку і підлокітники так, щоб було не дуже туго. Матеріал не повинен провисати і збиратися в складки. Однак перед тим, як закріпити оббивку степлером, потрібно уважно ще раз оглянути «нутрощі» дивана.



Ремонт каркаса дивана. Підкладку акуратно знімаємо. Потрібно дістатися до дерев'яної основи дивана. Старі кріплення знімаються бокорезами, пассатижами і викрутками. Потрібно уважно дослідити всі вузли каркаса. Якщо відірвався лист ДВП, то закріпити його на місце. Якщо десь зруйновані дерев'яні деталі, то замінити новими. Розхитані вузли проклеюються і стягуються саморізами. Ремонт наповнювача дивана Далі потрібно оглянути пружинні блоки. Якщо пружини деформовані, то доведеться їх замінити, купивши нові. До слова, найчастіше ремонт потрібно не пружинам, а зчіпка, що з'єднує їх. Замінюємо їх шнуром, але сильно стягувати не можна, досить на 1/5 висоти. На закріплені пружини потрібно укласти шар щільної тканини типу брезенту. Далі - поролон, синтепон, повсть або ватин. Старий поролон, навіть якщо він виглядає нічого, краще не використовувати. Він має властивість розсипатися в дрібний пил. Якщо диван наповнений поролоном, то тут не варто економити. Поролон, який піде на спинку повинен мати товщину 4 см, щільність - не менше 30 одиниць. Майстри рекомендують укладати двома шарами: нижній щільніший, і верхній - з меншою жорсткістю.



Ремонт механізму трансформації дивана. Найскладніший момент. Якщо є проблеми з механізмом, і ви не зможете їх усунути, то, можливо, доведеться зовсім відмовитися від старого «друга». Існує величезна кількість видів механізмів трансформації, які перетворюють диван в ліжко і навпаки. Всі їх перераховувати не має сенсу. Найпростіший шлях - викликати майстра. Інший варіант - демонтувати старий зламаний механізм, сфотографувати його і сходити зі знімком в спеціалізований магазин. Важливо, щоб підібрали механізм такого ж типу.