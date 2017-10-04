Як побудувати заміський будинок без автокрана?

Оренда автокрана - одна зі статей витрат на будівництво заміських будинків, яка при неправильному підході до організації процесу будівництва і підвезення будівельних матеріалів може вилитися в чималу суму. Наприклад, навантаження і розвантаження плит перекриттів вимагають участі автокрана, їх укладання на місце теж не обходиться без цієї спецтехніки. А якщо підвезення будматеріалів та будівництво перекриттів виконуються не за один раз, ці витрати зростають непомірно, і про мрію побудувати заміський будинок недорого, схоже, доведеться забути.

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Як ви розумієте, автокран - зовсім обов'язковий атрибут заміського будівництва . В принципі, будівництво заміських будинків, наприклад, з деревини, цілком дозволяє обійтися без подібного роду спецтехніки, але сьогодні мова піде про більш грунтовних видах будівництва. Йтиметься про монолітному будівництві з використанням незнімної опалубки.

Велокс - незнімна опалубка на основі щепоцементних плит. Більшість плит обмежуються щепоцементних основою, але та частина опалубки, яка використовується на зовнішній стороні зовнішніх стін будинку, має додатковий шар утеплювача. Це і дозволяє побудувати заміський будинок недорого, заощадивши бетон, який при традиційному монолітному будівництві витрачається не тільки на формування несучих конструкцій, а й для утеплення зовнішніх стін.

Однак, повернемося до автокрану. У заміському будівництві ця спецтехніка використовується переважно для будівництва перекриттів і розвантаження будівельних матеріалів. Будинки будуються з щепоцементних плит, арматури і бетону (щебінь, цемент, пісок і вода), і всі ці компоненти цілком можна вивантажити без участі автокрана. Що ж стосується перекриттів, то якщо ви вирішили побудувати заміський будинок недорого, і відмовитися від використання дорогої спецтехніки, то є така технологія, яка дозволяє і перекриття зробити монолітними, повністю прибравши з будівельної кошторису статтю витрат на оренду спецтехніки!

До речі, якщо ви вже цікавилися цією технологією, то напевно чули вислів «ребристі перекриття». Саме це відлякує деяких охочих побудувати заміський будинок недорого - вони не хочуть будувати ребристий стелю, і вже тим більше - пол! Але цього робити і не доведеться - ребристу структуру має не підлогу або стелю, ребристою є несуча конструкція перекриття, яка для економії коштів формується за допомогою пустотілих коробів. В результаті площинність підлоги і стелі виходить не гірше, а навпаки - краще, ніж забезпечують ті ж пустотні плити перекриттів.

В народі кажуть «Копійка гривню береже». Це означає, що навіть невелика економія дає можливість знизити загальні витрати на будівництво заміських будинків. А таких приводів заощадити дає предостатньо, адже саме вона є відмінною можливістю побудувати заміський будинок недорого, не йдучи при цьому на компроміс у питаннях якості.