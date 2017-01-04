Як правильно підключити електростанцію до дому?

Перше, про що слід розповісти - як забороняється виконувати підключення генератора до домашньої мережі. Деякі горе-електрики радять підключити електростанцію до найближчої розетки в будинку, попередньо відключивши автомати на ввідному щитку. Ні в якому разі цього не робіть, бо потужність станції може значно перевищувати пропускну здатність розетки (як правило, вона витримує не більше 3,5 кВт). Підсумок - перевищення максимального навантаження, коротке замикання, пожежа. Крім цього, якщо Ви забудете вимкніть автомати на вводі, то при подачі електрики в мережу, резервна станція моментально вийде з ладу.

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Єдиний спосіб обійтися без належного підключення - під'єднати до електростанції подовжувач і в нього вже включити ті електроприлади, в яких Ви потребуєте. Тільки якщо Ваша резервна станція малопотужна (до 4 кВт) допускається під'єднати її через розетку. Щоб правильно все зробити, перегляньте обов'язково відео нижче.



Однак якщо у Вас на дачі або будинку часто відбувається відключення електроенергії, рекомендуємо підключити генератор до мережі через перекидний рубильник або систему автозапуску - АВР. Якраз нижче ми і поговоримо, як це зробити правильно своїми руками.

Використання перекидного рубильника



Найпростіше виконати підключення електростанції до домашньої мережі через рубильник або триходовий реверсивний перемикач. Різниця між апаратами в тому, що рубильник встановлюється окремо біля щитка, а перемикач можна посадити на DIN рейку, що більш зручно.



Зверху до рубильника потрібно під'єднати харчування від електромережі, знизу - кабель від електростанції. Середні контакти призначені для підключення споживачів електроенергії. Звертаємо Вашу увагу на те, що рубильник або перемикач повинен знаходитися після лічильника, але перед вступними автоматами, як буде показано на схемі нижче (з АВР).



Що стосується технології приєднання, вона виглядає так:



Вимкніть електроживлення в будинку (автомати на щитку).

Підключіть дроти відповідно до схеми.

Заведіть генератор і почекайте, щоб він кілька хвилин прогрілося.

Переведіть рубильник в положення харчування від електростанції (за правилами - нижня).



Коли на ділянці відновлять подачу електроенергії, Ви повинні насамперед повернути перемикач у верхнє положення, після чого вже заглушити генератор.