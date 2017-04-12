Як правильно вибрати рулонний газон

Перш ніж, приступати до створення газону з трав'яних рулонів, потрібно засвоїти кілька простих речей.

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Перше, що рулонний газон має велику вагу, але при цьому дуже ніжний і вимагає обережного поводження. Одна пластина газону важить близько п'ятнадцяти кілограм.

Друге - термін його зберігання невеликої та становить лише сімдесят дві години. Зберігання рулонного газону більше цього терміну складає проблему і вимагає значних зусиль по догляду за ним.

Ще на одному моменті варто зупинити увагу. Вибирати рулонний газон потрібно той, який найбільше підходить для вашої ділянки. В даний час випускаються рулонні газони для тіньових і сонячних ділянок, для спортивних майданчиків і для оформлення партеру, а також газон універсальний або звичайний.

Щоб правильно підрахувати площу рулонів, потрібно виміряти площа ділянки, що відводиться під газон, і додати до неї п'ять відсотків від площі газону. Якщо на ділянці є клумби і доріжки, то кількість відсотків збільшується до десяти.

Перш, ніж замовляти рулонний газон, потрібно підготувати грунт. Землю на ділянці перекопують, прибирають від рослин, коренів, каменів і іншого сміття, злегка закладають в грунт комплексне мінеральне добриво, а потім дуже ретельно вирівнюють.

Після того як територія підготовлена, замовляють і привозять рулонний газон. Його вивантажують і складають в тіні.

Укладання рулонного газону потрібно проводити дуже швидко, оскільки зберігати можна лише кілька діб. Найкраще його розкладати на злегка зволожений грунт.

Рулони викладають один до одного, практично не залишаючи щілин між ними, а потім щільно притискають до поверхні землі. Наступний ряд розташовують так, щоб щілина між пластинами першого ряду була навпроти середини пластини другого ряду. Якщо під час роботи вам знадобитися наступити на тільки що покладений газон, то обов'язково підкладайте дошку.

Потрібно пам'ятати, що кожен ряд повинен закінчуватися або цілим рулоном, або його половиною. Якщо між пластинами залишається невеликий простір, то треба від іншого рулону відрізати шматок потрібної довжини і укласти його.

Після закінчення укладання рулонного газону наявні щілини засипають легким поживним грунтом, а газон рясно поливають. Вода при цьому повинна змочити не тільки газон, і грунт на глибину до десяти сантиметрів. Поливати рулонний газон потрібно протягом двох - трьох тижнів після укладання, але з кожним тижнем кількість поливів має скорочуватися. Надалі технологія догляду за рулонним газоном нічим не відрізняється від звичайного, отриманого шляхом посіву.