Як проводити огляд квартири перед покупкою?

Як підготуватися до огляду?

Якщо вас зацікавила певна квартира, то варто уважніше вивчити її місце розташування. Подивіться, які об'єкти розташовані в околицях, чи немає таких негативних факторів, які неможливо змінити. Це можуть бути багатосмугові автомагістралі, шкідливий або гучне виробництво, торговельні центри з цілодобовим режимом роботи. Якщо поверх низький, варто поцікавитися, чи не проходить під будинком лінія метрополітену. Великі спортивні об'єкти, ресторани також можуть перешкодити жити спокійно.

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Який час вибрати?

Огляд квартир проводиться як в присутності господарів нерухомості, так і без них. Якщо перегляд попередній, то варто призначити його на світлий час доби. Так ви зможете побачити рух сонця у вікнах, зрозуміти, світла це квартира або темна. Крім того, на світлі всі недоліки як на долоні. Краще, якщо перегляд буде індивідуальним, без поспіху і суб'єктивних оцінок потенційних конкурентів.

Чи треба платити за огляд?

Якщо в розмові при підготовці до показу заходить мова про гроші, можна сміливо вішати трубку і розглядати інший об'єкт. Ніяких грошей за перегляд платити нікому не потрібно, це однозначно. На огляді можуть трапитися непередбачені обставини, наприклад, хтось запізниться або ви потрапите в пробку - всяке буває, все люди. Але є і ті, хто намагається зробити гроші на обмані, - таких шахраюватих господарів потрібно розпізнавати, хоча це і не завжди легко.

Як оглядати квартиру

Зазвичай продавці не підганяють покупця, якщо самі нікуди не поспішають. Якщо показ проходить без власника, то ріелтор тим більше не обмежує час огляду житла. Це, звичайно, не говорить про те, що треба зловживати хорошим ставленням. Є абсолютно безцеремонні покупці, які намагаються довести власнику, що квартира у нього погана, вказуючи на велику кількість недоліків. Зазвичай це робиться з прицілом значно знизити ціну, але, як правило, нічим хорошим не закінчується. Хоча помірний обгрунтований торг доречний.

При огляді зверніть увагу на наступні речі:

стан прибудинкової території та під'їзду,

наявність ліфта,

можливу перепланування (вона повинна бути узаконена),

стан стін і стель, підлоги, вікон і дверей,

системи опалення та вентиляції,

сантехніку,

газові труби,

рівень шуму,

сусідів.