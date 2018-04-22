Як узгодити перепланування

Якщо в квартирі потрібно об'єднати кухню з кімнатою, розширити санвузол, знести перегородку між спальнею і коморою, потрібен дозвіл на перепланування.

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Порядок дій

Безкоштовні консультації з питань перепланування дають в районній житлової інспекції або місцевої адміністрації. Вам розкажуть, які види робіт можна провести без дозволу, для яких потрібно узгодження, а яка перепланування зовсім заборонена. Якщо для вашої перепланування потрібен проект, ви можете його замовити у автора проекту вашого будинку або в будь-якій проектній організації, що має свідоцтво про допуск до таких робіт. Потім потрібно зібрати необхідні для узгодження документи і подати їх в жілінспекциі або в МФЦ (Багатофункціональний центр з надання державних послуг).

документи

Разом із заявою ви подаєте правовстановлюючі документи на нерухомість (договір про власність або про соціальне наймання), проект перебудови, техпаспорт квартири (можна взяти його в БТІ). Якщо квартира знаходиться в соціальному наймі, то буде потрібно письмову згоду всіх членів сім'ї.

У разі якщо будинок являє історичну цінність, власник квартири повинен докласти до документів висновок органа по охороні пам'ятників архітектури, історії і культури про те, що перепланування допустима. Спеціаліст, який прийняв у документи, видасть розписку з датою, і не пізніше ніж через 45 днів ви отримаєте на руки узгодження перепланування або відмову.

Після ремонту

Як тільки документи виявляться у вас на руках, можете запрошувати будівельників. Але останній цвях, вбитий в стіну, зовсім не означає, що перепланування завершена. Запросіть приймальну комісію. Згідно із законом перепланування вважається повністю виконаним, тільки коли комісія підтвердить, що все зроблено правильно, і підпише відповідний акт.

Чим загрожує самоуправство

Якщо перепланування не узгоджена, квартиру можна ні продати, ні обміняти.

За несанкціоноване перепланування передбачена адміністративна відповідальність. Причому одним штрафом не обійтися, потрібно буде пройти весь процес узгодження від початку і до кінця. Власникам, які не реагує на вимоги інспекції, суд може закрити виїзд за кордон. У деяких випадках власник і зовсім може втратити житло.